08 Ekim 2017 Pazar17 Muharrem 1439
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ABD'de acil durum ilan edildi!

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ABD'nin güneyinde Louisiana, Mississippi ve Alabama eyaletleri ile Florida'nın batı bölgelerinde kasırga nedeniyle acil durum ilan edildi.
ABD'de acil durum ilan edildi!
ABD'de acil durum ilan edildi! ABD'de acil durum ilan edildi! ABD'de acil durum ilan edildi!

Orta Amerika'da onlarca kişinin hayatını kaybetmesine  neden olan Nate tropikal fırtınası birinci derece kasırgaya dönüşüp Meksika Körfezi'ne doğru ilerlerken ABD'nin güneyindeki 4 eyalatte acil durum ilan  edildi. 
 
Orta Amerika ülkeleri Nikaragua, Kosta Rika ve Honduras'ta en az 25  kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Nate fırtınasının, Meksika'nın sahil  şeridindeki turistik bölgelerde birinci derecede kasırgaya dönüşmesinin ardından,  Louisiana, Mississippi ve Alabama eyaletleri ile Florida'nın batı bölgelerinde  acil durum ilan edildi.
 
Meksika Körfezinde güç kazanan kasırganın önceki ay bölgede etkili  olan Maria ve Irma kasırgaları kadar olmasa da hala güçlü rüzgar ve dev dalgalara  yol açabileceği belirtiliyor.
 
Acil durum kararı alan Louisiana Valisi John Bel Edwards bin Ulusal  Muhafız askerini eyalete bağlı New Orleans kentindeki drenaj pompalarını izlemek  üzere bölgeye gönderdi.
 
Daha önce büyük felaketlere maruz kalan New Orleans'ın Belediye  Başkanı Mitch Landrie de yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgarın büyük çaplı  elektrik kesintilerine neden olabileceğini belirterek, "Bizler çok kez uğraştık,  panik yapmaya gerek yok." dedi.
 
Trump'tan "yetkilileri dinleyin" uyarısı
 
ABD Başkanı Donald Trump da twitter üzerinden yaptığı açıklamada,  felaketin etkili olması beklenen bölgelerde yaşayanları uyardı. Başkan Trump  mesajında, "Federal Acil Durum Yönetimi Kurumundaki (FEMA) harika ekibimiz Nate  Kasırgasına hazırlanıyor. Louisiana, Mississippi, Alabama ve Florida'daki herkes,  lütfen yerel yetkililerinizi dinleyin ve güvende kalın." ifadesini kullandı.
 
ABD'de 12 yıl önce etkili olan Katrina kasırgası Meksika Körfezi  üzerinden gelerek ülkenin güney kıyılarını vurmuş, New Orleans'ta bin 833 kişinin  yaşamını yitirmesine neden olmuştu.
 
Felaketin ardından dönemin ABD Başkanı George W. Bush, kendisine bağlı  olan FEMA'nın zamanında halkın tahliyesini sağlayamaması ve yardım çabalarının  organizasyonunda yetersiz kalması nedeniyle sert eleştirilere maruz kalmıştı.

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