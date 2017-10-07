Görüşme talebinin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan geldiği açıklandı. Görüşmede bölgesel konular ele alındı.
08 Ekim 2017 Pazar17 Muharrem 1439
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Tillerson'dan Çavuşoğlu'na telefon!
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