08 Ekim 2017 Pazar17 Muharrem 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:36Güneş 07:01Öğle 12:59İkindi 16:08Akşam 18:44Yatsı 20:02
    • 19°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 11°C Afyon
    • 5°C Ağrı
    • 10°C Amasya
    • 13°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 12°C Artvin
    • 19°C Aydın
    • 23°C Balıkesir
  • BIST: 104.137 -0.19
  • Altın: 148,420 1.52
  • Dolar: 3,6142 0.99
  • Euro: 4,2375 1.11

Tillerson'dan Çavuşoğlu'na telefon!

»
Tillerson'dan Çavuşoğlu'na telefon!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü. Görüşme talebinin ABD'li mevkidaşından geldiği öğrenildi.
Tillerson'dan Çavuşoğlu'na telefon! Tillerson'dan Çavuşoğlu'na telefon! Tillerson'dan Çavuşoğlu'na telefon!

Görüşme talebinin ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'dan geldiği açıklandı. Görüşmede bölgesel konular ele alındı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Tillerson'dan Çavuşoğlu'na telefon!Tillerson'dan Çavuşoğlu'na telefon!Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Tillerson ile telefonda görüştü. Görüşme talebinin ABD'li mevkidaşından geldiği öğrenildi.
Irak ve Barzani anlaştı! Dikkat çeken madde!Irak ve Barzani anlaştı! Dikkat çeken madde!IKBY Başkanı Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcıları Allavi ve Nuceyfi ile Erbil-Bağdat arasındaki sorunların çözüm yolu konusunda 4 madde üzerinde mutabık kaldı.
HDP’li başkanın eşine ByLock gözaltısı!HDP’li başkanın eşine ByLock gözaltısı!Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
PKK bunu ilk kez denedi! TSK öyle bir darbe vurdu ki..PKK bunu ilk kez denedi! TSK öyle bir darbe vurdu ki..SİHA ve İHA'lardan kaçmaya çalışan terör örgütü PKK, ilk kez Lazkiye’den deniz yoluyla Muğla'ya sızmaya çalıştı.
HDP’li başkanın eşine ByLock gözaltısı!HDP’li başkanın eşine ByLock gözaltısı!Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İsrail'in uykularını kaçıran adam: Salih El Aruri kimdir?İsrail'in uykularını kaçıran adam: Salih El Aruri kimdir?Hamas lideri İsmail Heniyye'nin yardımcılığına seçilen Salih El Aruri Siyonist İsrail rejiminin faaliyetlerinden en çok korktuğu isimlerin başında yer alıyor.
  • İdlib operasyonunun ayrıntıları07 Ekim 2017 Cumartesi 15:10
  • İşte sınırın sıfır noktasından son durum07 Ekim 2017 Cumartesi 14:41
  • Hedef HTŞ! Türk istihbarat uçağı tepelerinde..07 Ekim 2017 Cumartesi 14:30
  • Tarihi sarayda ortaya çıktı! Osmanlı-Rus Savaşı döneminde..07 Ekim 2017 Cumartesi 14:10
  • Meclis'in yeni fenomeni oldu07 Ekim 2017 Cumartesi 14:05
  • Barzani, YPG'nin yeni elebaşısı ile görüştü!07 Ekim 2017 Cumartesi 13:30
  • Erdoğan'dan İdlib açıklaması! Harekat başladı07 Ekim 2017 Cumartesi 13:10
  • S-400 iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama07 Ekim 2017 Cumartesi 12:50
  • Terörist elebaşı Bahoz Erdal’ın koruması yakalandı07 Ekim 2017 Cumartesi 12:30
  • Sadece İstanbul'daki rakam şoke etti!07 Ekim 2017 Cumartesi 12:20
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri