Tunceli Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı

Tunceli Devlet Hastanesinin bodrum katındaki depoda çıkan ve küçük çapta hasara neden olan yangın nedeniyle 70 hasta tedbir amaçlı tahliye edildi.

Tunceli Devlet Hastanesinin bodrum katındaki kantinin deposunda yangın çıktı.

Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın dolayısıyla hastaneye çok sayıda itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle depoda küçük çaplı hasar oluştu.

Hastanenin bazı bölümlerinde tedavi gören 70 hasta, dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi.

UMKE ve hastane görevlileriyle polis ekiplerince hastanenin acil servisi ile bahçesine alınan hastaların bir kısmı polis midibüsleri ve belediye otobüslerinde bekletildi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel de hastaneye gelerek, yangın hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"HASTALAR, TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ"

Sonel, hastaneden ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının alt kattaki kantinin deposunda çıktığını söyledi.

Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğinin değerlendirildiğini belirten Sonel, şunları kaydetti:

"İtfaiye ekibimiz, yangın ihbarını alır almaz 6 dakikada hastaneye geldi. AFAD'ımız, başhekimimiz, emniyetimiz, tüm doktorlarımız burada. Dumandan etkilenmesinler diye yaklaşık 70 hastamız güvenli ortamlara alındı. Hastanenin acil kısmıyla emniyetimizin ve belediyemizin otobüslerinde onları misafir ediyoruz. Hastanedeki dumanı tamamen boşaltınca hastalarımız tekrar içeri alınacak. Hepimize geçmiş olsun."

Yangının kısa sürede tamamen kontrol altına alındığını vurgulayan Sonel, hastaların tedbir amaçlı tahliye edildiğini dile getirdi.