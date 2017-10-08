08 Ekim 2017 Pazar17 Muharrem 1439
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Sınırda büyük endişe!

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Sınırda büyük endişe!
TSK destekli Özgür Suriye Ordusu İdlib’e hareket etti. Kızılay ve AFAD, olası göç dalgasına karşın çalışma başlattı.
Sınırda büyük endişe! Sınırda büyük endişe! Sınırda büyük endişe!

Türkiye, Rusya ve İran’ın uzlaştığı Suriye’deki çatışmasızlık bölgesi için düğmeye basılmasıyla birlikte TSK destekli Özgür Suriye Ordusu İdlib’e hareket etti. ÖSO güçleri ilk olarak Suriye tarafındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı’nın kontrolünü sağladı. Çatışmaların uzun sürmesi, güvenlik nedeniyle insani yardımların bölgeye ulaşamaması yeni bir göç dalgası tehlikesini de beraberinde getirdi. Kızılay ve AFAD, olası göç dalgasına karşın çalışma başlattı.

Suriye’deki terör örgütü El Kaide bağlantılı El Nusra’nın devamı olan Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ile Ahrar’uş Şam’ın kontrolünde olan Suriye’nin Türkiye’ye komşu İdlib kentine Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri girdi. Türkiye’nin desteklediği ÖSO güçleri, gruplar halinde Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan ve Fırat Kalkanı Operasyonu’yla terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen Azez bölgesinden İdlib’e doğru harekete geçti. Türkiye’de eğitilen ÖSO güçlerinin ilk işi Cilvegözü’nün Suriye tarafındaki Bab el-Hava Sınır Kapısı oldu. TSK destekli ÖSO güçleri, Heyet Tahrir el-Şam ve Ahrar’uş Şam güçlerinin kontrolündeki kapıyı kısa sürede ele geçirdi. ÖSO güçleri ardından İdlib’in merkezine doğru ilerlerken, sınırın güvenlik kontrolünü TSK aldı.

SINIR SİVİL GEÇİŞLERE KAPATILDI

Çatışmalar ve ÖSO güçleri ile Türk askeri birliklerinin geçişi nedeniyle Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı ile Suriye tarafındaki Bab el- Hav, sivil geçişlere kapatıldı. 

YENİ GÖÇ DALGASI ENDİŞESİ

İdlib’de 2 milyonun üzerindeki nüfusun yanı sıra başta Halep olmak üzere Suriye’deki diğer kentlerden iç çatışmalar nedeniyle göç eden 1 milyonun üzerinde sığınmacı da bulunuyor. Kamplarda kalan sığınmacılara yardımlar ise Türkiye üzerinden gidiyor. Çatışmaların uzun sürmesi, güvenlik nedeniyle insani yardımların bölgeye ulaşamaması yeni bir göç dalgası tehlikesini de beraberinde getirdi. Kızılay ve AFAD, Türkiye’ye yönelik göç dalgasına karşın çalışma başlattı. Olası bir göç dalgası durumunda ise Türkiye, gelecek kişilere ilk etapta kapıları kapatacak. Bu kişiler sınırın Suriye tarafında kurulacak kamplara ve Fırat Kalkanı operasyonuyla kontrolü sağlanan ve güvenli olan Azez, Cerablus, El Bab gibi bölgelere kurulacak kamplara yerleştirilmesi hedefleniyor. Ancak olası kitlesel bir göç durumunda ise siviller Türkiye tarafına alınacak ve sınıra yakın bölgelerde kurulacak çadır kentlere yerleştirilecek.

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