08 Ekim 2017 Pazar17 Muharrem 1439
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Çin bunu da yaptı!

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Çin bunu da yaptı!
Şimdiye değin bir sır olan J-20 Çin süper savaş uçağının, 5 Ekim Perşembe günü, silahlı kuvvetlerde hizmete girmeye hazır olduğu açıklandı.
Çin bunu da yaptı! Çin bunu da yaptı! Çin bunu da yaptı!

Aslında jet ilk kez geçen Kasım ayında çok kısa süre için Zhuhai'de kamuya gösterilmişti. Kulakları sağır edici bir gürültüyle uçan jetin görüntüsü halktan alkış almıştı.

Savunma Bakanlığı sözcülerinden Wu Qian'ın Pekin'de bildirdiğine göre, Chengdu firmasının J-20 savaş jeti iki motorlu, uzun menzil uçuşlu, 20,4 metre uzunluğunda ve kanat genişliği 13,5 metre olup azami saatte 2.100 kilometre hızla uçabiliyor.

Bu jet, Çin'in Amerikan Lockheed firmasının imal ettiği F-22 uçağına karşı yanıtını oluşturuyor. Bu tip uçaklardan, dünyada şimdi ABD'den sonra, sadece Çin'de var.
Xinhua Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre,  Çin Hava Kuvvetleri Akademisi Profesörü Wang Mingzi, bu jetin hizmete sokulmasının havada savaşın oyun kurallarını Çin lehine değiştireceğini belirtiyor.

Gerçekten de, J-20 uçaklarının ABD'nin F-22 modellere üstünlük sağlayarak Çin'i bu alanda çok önemli bir konuma getirebileceği ve bu jetin kullanımının Çin silahlı kuvvetleri açısından bir ileri adım oluşturduğu uzmanlarca açıklanıyor.

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