Trump'a böyle meydan okudu!

Tahran Üniversitesinde konuşma yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile nükleer anlaşmayı bozabileceğine ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.
Ruhani, "Nükleer müzakerelerde ve vardığımız anlaşmada geri dönülemez menfaatler elde ettik. Ne Trump, ne de bir başkası bunu geri döndüremez. Dünya’ya 10 Trump da gelse bunlar elimizden alamaz" dedi.
TRUMP'IN ANLAŞMAYI SONA ERDİRECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Washington Post gazetesi, Trump'ın, 12 Ekim'de bir konuşma yaparak söz konusu anlaşmayı "ABD'nin çıkarlarına uygun olmadığı" gerekçesiyle sona erdirdiğini duyuracağını öne sürmüş, Beyaz Saray iddiaları yalanlamamıştı.