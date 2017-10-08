08 Ekim 2017 Pazar17 Muharrem 1439
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Ucuz gıda için vergi hamlesi

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Ucuz gıda için vergi hamlesi
Hükümet, büyük ölçekli tarım işletmelerinde istihdam edilenlerin asgari ücrete tekabül eden ücretinden vergi almayacak. Tarım işletmelerine destek sağlanacak
Ucuz gıda için vergi hamlesi Ucuz gıda için vergi hamlesi Ucuz gıda için vergi hamlesi

Yeni Gelir Vergisi Yasası tarım sektörünün de elini rahatlatacak. Büyük ölçekli tarım işletmelerinde istihdam edilenlerin asgari ücrete tekabül eden ücretinden gelir vergisi alınmayacak.

Tarım işletmeleri yüzde 50 ya da daha fazla büyüdüğünde ilave destekler sağlanacak. Zirai faaliyette bulunan ticaret şirketleri artık tarım işletmesi gibi vergi desteklerinden yararlanabilecek. Elindeki traktörü, biçerdöveri satan kooperatif bu satış nedeniyle muafiyetlerini kaybetmeyecek. Zirai kazancı bulunan ticari şirketlerin de vergi sistemi değişecek. Bunlar zirai kazanç esaslarına göre vergilendirilecek ve daha fazla gider yazma imkânı sağlanacak. Ek yatırım yapan işletmelerin yatırım indiriminin çok daha hızlı yaşama geçmesi sağlanacak. Tarım işletmesi kârlı olduğu sürece bütün teşvikler güncellenecek.

100 MİLYARLIK PİYASA

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gıda fiyatlarının aşağı çekilmesine yönelik tedbirleri anlatırken, yerli üretimi artırmak ve et fiyatlarını aşağıya çekmeye yönelik düzenlemelere dikkat çekmişti. Şimşek, Türkiye'de 100 milyar liralık bir meyve-sebze piyasası bulunduğunu anımsatarak, "Fiyat dalgalanmalarını önlemek için sistem geliştireceğiz. Yem fiyatlarını makul düzeye çekmek için önemli adımlar atıyoruz. Binlerce tarım ürünü ihraç ediyoruz. Fiyatları aşağıya çekecek düzenlemeler yapıyoruz" demişti.

ÇİFTÇİYE 918 MİLYONLUK HİBE

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çiftçilere verilecek destek ödemelerini açıkladı. Bu kapsamda, çiğ süt için 320, buzağı için 445, süt tozu için 15, tiftik ürünü için 5, malak için 4.2, tarım sigortaları için 105, kırsal kalkınma yatırımlarını desteklemek için 11.3, genç çiftçi proje desteği için 13 milyon olmak üzere 8 farklı kalemde toplam 918 milyon liralık hibe çiftçilere dün itibarıyla ulaştırıldı. Bu yıl için üreticilere verilmesi planlanan 12.8 milyar liralık tarımsal hibe desteğinin yüzde 82'lik kısmı da dün itibarıyla ödenmiş oldu.

SABAH

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