Beklenen yağmur geldi!

İstanbul başta olmak üzere batı illeri için günlerdir uyarısı yapılan yağmur gece başladı. Yağmur yer yer yer etkili olur. Sıcaklıkların 8 derece birden düşeceği belirtiliyor.

Meteoroloji ve AKOM günlerdir uyarıyordu. İstanbul'da yağmur dün akşam saatlerinde başladı. Gece yarısını geçtikten sonra ise yağış şiddetini artırdı. Kent genelinde etkisini gösteren yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu. İstanbul başta olmak üzere ülkemizin batı bölgelerinde rüzgarın yeniden kuvvetlenmesi hava sıcaklıklarının 6-8 derece birden düşmesinni beklendiği duyurulmuştu.

TÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fak. Meteoroloji Müh. Bölm. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, uyardı. Şen, sıcaklıkların Pazar günü 8 derece birden düşeceğini ve şiddetli yağışların görüleceğini duyurmuştu.

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yağmur önümüzdeki hafta İstabul'da olmayacak.Sabah saatlerinde 12 olan sıcaklığın, öğle saatlerinde 19 olması bekleniyor. Yarınsa İstanbul'da beklenen en yüksek sıcaklık 20 olacak.

ANTALYA İÇİN UYARI VAR

Meteoroloji Antalya için de uyarı verdi. Yapılan açıklamada, "Pazar öğle saatleri arasında Antalya ve doğu ilçelerinde (Antalya, Serik, Manavgat, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya) çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Antalya'da bugün beklenen en yüksek sıcaklık 26 derece.

KUVVETLİ LODOS

Öte yandan Edremit Körfezi’nde saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan lodos yaşamı olumsuz etkiliyor.Burhaniye ve Edremit sahillerinde etkili olan lodos nedeniyle sahil yürüyüş yolları sular altında kaldı, balıkçılar denize açılamadı. Akçay kordonunda betona vuran dalgalar 4-5 metre yüksekliğe ulaşıyor.

TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK

Tekirdağ'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde etkisini gösteren yağış nedeniyle ana caddeler ve bazı ara yollarda su birikintileri oluştu. Sağanak sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, trafik akışında aksamalar meydana geldi.