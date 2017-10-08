PKK ibreyi oraya çevirdi!

Ağır darbe yiyen terör örgütü PKK, ibreyi Batı’ya çevirdi, önlemleri aşmak için denizyolunu kullanmaya başladı.

Terör örgütü PKK mensuplarının Suriye’nin Lazkiye kentinden denizyoluyla Muğla Köyceğiz’e geçerek burada kanlı eylem yapmak üzereyken yakalanmaları üzerine, gözler örgütün yeni eylem stratejisine çevrildi. Aylar önce İzmir’e yoğunlaşan örgütün kırsaldan gönderdiği terörist, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

Örgütün İzmir’den Malatya’ya eylem için giden militanı da bomba yüklü araçla yakalandı. Aynı dönemlerde Doğu ve Güneydoğu kırsalındaki binlerce sığınağı imha edilen PKK, Kandil’in verdiği yeni talimatla Batı’ya farklı yollarla sızma planı içine girdi. Bu kez hedefe Muğla konuldu. “Suriye ve Irak’ta artık güçlüyüz. Türkiye’yi de Batı’dan başlayarak karıştırın” talimatı veren Kandil, denizyoluyla Batı illerine sızılıp sığınaklar yapılmasını istedi.

Denizyoluyla taşınacak mühimmatları kıyı şehirlerinde oluşturulacak sığınaklara yığmayı planlayan örgüt, Suriye’nin Lazkiye kentinden botlarda Akdeniz kıyılarına geçme planı yaptı. Bu güzergâhı “güvenli” bulan terör örgütü, 10 kişilik botlarla geçip bölgeye yerleşme kararı aldı.

KARADENİZ’DE ‘UNUTTURMA’

Örgüt, Karadeniz Bölgesi’ne yayılma hedefinde de başarılı olamadı. Karadeniz’de yoğunlaşan terör örgütünün, 2 eylem hücresinin Maçka saldırısının ardından “kendini unutturma” sürecine girdiği kaydedildi.

SICAK TAKİP SÜRÜYOR

Gazete Habertürk'ten Kadir Tamer'in haberine göre; Muğla’nın Köyceğiz İlçesi kırsalında 5 teröristin öldürüldüğü operasyonun ardından kaçan 2 teröristin yakalanması için başlatılan aramalar devam ediyor. Güvenlik güçlerinin hava destekli operasyonu sürerken, bölgeye yakın karayollarında polis ekipleri de yol kontrollerini sıklaştırdı. Fethiye-Dalaman, Ortaca-Köyceğiz ve Akyaka kavşağı ile Menteşe giriş-çıkışlarında, polis ve jandarma yol kontrol noktaları oluşturuldu. Denetimlere trafik ekiplerinin yanı sıra diğer birimlerden asker ve polisler de katılıyor. Kaçan teröristler etkisiz hale getirilene kadar operasyonların süreceği açıklandı.

HABERTURK