08 Ekim 2017 Pazar17 Muharrem 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:36Güneş 07:01Öğle 12:59İkindi 16:08Akşam 18:44Yatsı 20:02
    • 28°C Adana
    • 25°C Adıyaman
    • 18°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 23°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 24°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 104.137 -0.19
  • Altın: 148,420 1.52
  • Dolar: 3,6142 0.99
  • Euro: 4,2375 1.11

Sınırda son dakika gelişmesi! TSK vurmaya başladı

»
Askeri kaynaklar: İdlib'de ÖSO'ya destek için top atışı yapıldı.
Sınırda son dakika gelişmesi! TSK vurmaya başladı
Sınırda son dakika gelişmesi! TSK vurmaya başladı Sınırda son dakika gelişmesi! TSK vurmaya başladı Sınırda son dakika gelişmesi! TSK vurmaya başladı

Sınırda bu sabah top sesleri duyulmuştu. NTV'nin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre TSK sınırdan İdlib'deki ÖSO'ya destek amacıyla top atışı yaptı. 

Fırtına obüslerinin 4 veya 5 atış yaptığı öğrenildi. Askeri kaynaklar bu atışların ÖSO'nun ilerleyişini kolaylaştırmak için yapıldığını belirtiyor.

SINIRDA ÇATIŞMA SESLERİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırına sıfır noktasında çatışma sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin top atışları sürüyor. 

Türkiye, Irak ve Rusya'nın çatışmasızlık konusunda uzlaştığı Suriye'nin İdlib kentinde bir yandan Türkiye kentin güvenliği için operasyon hazırlığına girişmişken, diğer yandan Özgür Suriye Ordusu'nun terör örgütü Heyet'ül Tahrir-i Şam ile mücadelesi sürüyor.
Operasyon hazırlıkları kapsamında Suriye'ye sıfır noktada bulunan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu'na cuma akşamından bu yana çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.

Bugün ise sınırın Türkiye tarafında çatışma sesleri duyuldu. Top atışı yapıldığı düşünülen karakolun yakınındaki sınırın sıfır noktasından yükselen siyah dumanlar, Türkiye tarafındaki Oğulpınar Mahallesi'nden görüldü.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Barzani'nin danışmanı konuştu! Vana kapanırsa...Barzani'nin danışmanı konuştu! Vana kapanırsa...Irak’ın işgalinden beri Barzani’ye danışmanlık yapan ABD’li eski diplomat Peter Galbraith, referandum ve Türkiye'nin yaptırımlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
Sınırda son dakika gelişmesi! TSK vurmaya başladıSınırda son dakika gelişmesi! TSK vurmaya başladıAskeri kaynaklar: İdlib'de ÖSO'ya destek için top atışı yapıldı.
PKK ibreyi oraya çevirdi!PKK ibreyi oraya çevirdi!Ağır darbe yiyen terör örgütü PKK, ibreyi Batı’ya çevirdi, önlemleri aşmak için denizyolunu kullanmaya başladı.
Beklenen yağmur geldi!Beklenen yağmur geldi!İstanbul başta olmak üzere batı illeri için günlerdir uyarısı yapılan yağmur gece başladı. Yağmur yer yer yer etkili olur. Sıcaklıkların 8 derece birden düşeceği belirtiliyor.
Sınırda büyük endişe!Sınırda büyük endişe!TSK destekli Özgür Suriye Ordusu İdlib’e hareket etti. Kızılay ve AFAD, olası göç dalgasına karşın çalışma başlattı.
Diyarbakır'da alçak saldırıDiyarbakır'da alçak saldırıDiyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin geçişi sırasında infilak ettirildi.
  • Türkiye düğmeye bastı! Bugün İdlib yarın Afrin08 Ekim 2017 Pazar 08:35
  • Tunceli Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı08 Ekim 2017 Pazar 08:34
  • Rus uzman: Erdoğan'ın ortadan kaldırılması için...08 Ekim 2017 Pazar 08:13
  • Tillerson'dan Çavuşoğlu'na telefon!07 Ekim 2017 Cumartesi 23:01
  • Irak ve Barzani anlaştı! Dikkat çeken madde!07 Ekim 2017 Cumartesi 19:00
  • HDP’li başkanın eşine ByLock gözaltısı!07 Ekim 2017 Cumartesi 17:00
  • PKK bunu ilk kez denedi! TSK öyle bir darbe vurdu ki..07 Ekim 2017 Cumartesi 16:30
  • HDP’li başkanın eşine ByLock gözaltısı!07 Ekim 2017 Cumartesi 16:10
  • İsrail'in uykularını kaçıran adam: Salih El Aruri kimdir?07 Ekim 2017 Cumartesi 15:30
  • İdlib operasyonunun ayrıntıları07 Ekim 2017 Cumartesi 15:10
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri