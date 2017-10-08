Sınırda son dakika gelişmesi! TSK vurmaya başladı

Askeri kaynaklar: İdlib'de ÖSO'ya destek için top atışı yapıldı.

Sınırda bu sabah top sesleri duyulmuştu. NTV'nin askeri kaynaklara dayandırdığı haberine göre TSK sınırdan İdlib'deki ÖSO'ya destek amacıyla top atışı yaptı.

Fırtına obüslerinin 4 veya 5 atış yaptığı öğrenildi. Askeri kaynaklar bu atışların ÖSO'nun ilerleyişini kolaylaştırmak için yapıldığını belirtiyor.

SINIRDA ÇATIŞMA SESLERİ

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Suriye sınırına sıfır noktasında çatışma sesleri duyuldu. Güvenlik güçlerinin top atışları sürüyor.

Türkiye, Irak ve Rusya'nın çatışmasızlık konusunda uzlaştığı Suriye'nin İdlib kentinde bir yandan Türkiye kentin güvenliği için operasyon hazırlığına girişmişken, diğer yandan Özgür Suriye Ordusu'nun terör örgütü Heyet'ül Tahrir-i Şam ile mücadelesi sürüyor.

Operasyon hazırlıkları kapsamında Suriye'ye sıfır noktada bulunan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Oğulpınar Sınır Karakolu'na cuma akşamından bu yana çok sayıda askeri araç ve personel sevk edildi.

Bugün ise sınırın Türkiye tarafında çatışma sesleri duyuldu. Top atışı yapıldığı düşünülen karakolun yakınındaki sınırın sıfır noktasından yükselen siyah dumanlar, Türkiye tarafındaki Oğulpınar Mahallesi'nden görüldü.