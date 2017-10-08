08 Ekim 2017 Pazar17 Muharrem 1439
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Barzani'den sürpriz 'Türkiye' mesajı: Her şeyi...

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Barzani'den sürpriz 'Türkiye' mesajı: Her şeyi...
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, “Türkiye’yle ilişkilerimizi normalleştirmek için her şeyi yapacağız” dedi.
Barzani'den sürpriz 'Türkiye' mesajı: Her şeyi... Barzani'den sürpriz 'Türkiye' mesajı: Her şeyi... Barzani'den sürpriz 'Türkiye' mesajı: Her şeyi...

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyeti, Değişim Hareketi’yle (Goran) görüştü.

Görüşme sonrası Erbil merkezli Rudaw’a konuşan Başbakan, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Başbakan’ın sözlerinden satır başları şöyle:

Barzani, "Kürt Bölgesi Hükümeti’nin tavrı açıktır ve Bağdat’la koşulsuz olarak görüşmeyi talep ediyoruz. Bağdat’ın, Kürt Bölgesi Hükümeti’ne baskı uygulanması için konuyu diğer ülkelere taşıması, Irak’ın ve diğer ülkelerin çıkarına değildir. Abadi’nin şunu anlaması lazım: Bu sorun Irak’ın bir sorunudur, dış sorun değil." dedi. 

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