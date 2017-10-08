Barzani'den sürpriz 'Türkiye' mesajı: Her şeyi...

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyeti, Değişim Hareketi’yle (Goran) görüştü.

Görüşme sonrası Erbil merkezli Rudaw’a konuşan Başbakan, gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

Başbakan’ın sözlerinden satır başları şöyle:

Barzani, "Kürt Bölgesi Hükümeti’nin tavrı açıktır ve Bağdat’la koşulsuz olarak görüşmeyi talep ediyoruz. Bağdat’ın, Kürt Bölgesi Hükümeti’ne baskı uygulanması için konuyu diğer ülkelere taşıması, Irak’ın ve diğer ülkelerin çıkarına değildir. Abadi’nin şunu anlaması lazım: Bu sorun Irak’ın bir sorunudur, dış sorun değil." dedi.