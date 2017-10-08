08 Ekim 2017 Pazar17 Muharrem 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:36Güneş 07:01Öğle 12:59İkindi 16:08Akşam 18:44Yatsı 20:02
    • 30°C Adana
    • 27°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 19°C Ağrı
    • 28°C Amasya
    • 21°C Ankara
    • 23°C Antalya
    • 25°C Artvin
    • 23°C Aydın
    • 15°C Balıkesir
  • BIST: 104.137 -0.19
  • Altın: 148,420 1.52
  • Dolar: 3,6142 0.99
  • Euro: 4,2375 1.11

Büyükada soruşturmasında flaş gelişme

»
Büyükada'daki toplantıya ilişkin aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi'nin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
Büyükada soruşturmasında flaş gelişme
Büyükada soruşturmasında flaş gelişme Büyükada soruşturmasında flaş gelişme Büyükada soruşturmasında flaş gelişme

Büyükada'daki toplantıya ilişkin aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi'nin de bulunduğu 8'i tutuklu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ve o alçak öldürüldü!Ve o alçak öldürüldü!Diyarbakır'da 2016 yılında 6 askerin şehit olduğu bölgeye giden kobra helikopteri füzeyle düşürerek 2 askeri pilotun şehit olmasına neden olan terörist, çatışmada öldürüldü.
Büyükada soruşturmasında flaş gelişmeBüyükada soruşturmasında flaş gelişmeBüyükada'daki toplantıya ilişkin aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi'nin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
Barzani'den sürpriz 'Türkiye' mesajı: Her şeyi...Barzani'den sürpriz 'Türkiye' mesajı: Her şeyi...Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, “Türkiye’yle ilişkilerimizi normalleştirmek için her şeyi yapacağız” dedi.
Bahçeli: Söz ağızdan çıktı, hazırız!Bahçeli: Söz ağızdan çıktı, hazırız!'Kerkük Sevdalıları Toplantısı'nda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Kerkük çağrısını yineledi ve 'söz ağızdan çıktı, 5 bin ülkücü için hazır' dedi.
Faş 'İdlib' açıklaması: Rusya ile birlikte...Faş 'İdlib' açıklaması: Rusya ile birlikte...Başbakan Binali Yıldırım konuya ilişkin, 'Rusya ile birlikte çalışıyoruz, İdlib'de güvenliği sağlayacağız' dedi.
Barzani'nin danışmanı konuştu! Vana kapanırsa...Barzani'nin danışmanı konuştu! Vana kapanırsa...Irak’ın işgalinden beri Barzani’ye danışmanlık yapan ABD’li eski diplomat Peter Galbraith, referandum ve Türkiye'nin yaptırımlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
  • Sınırda son dakika gelişmesi! TSK vurmaya başladı08 Ekim 2017 Pazar 10:29
  • PKK ibreyi oraya çevirdi!08 Ekim 2017 Pazar 10:27
  • Beklenen yağmur geldi!08 Ekim 2017 Pazar 08:50
  • Sınırda büyük endişe!08 Ekim 2017 Pazar 08:43
  • Diyarbakır'da alçak saldırı08 Ekim 2017 Pazar 08:39
  • Türkiye düğmeye bastı! Bugün İdlib yarın Afrin08 Ekim 2017 Pazar 08:35
  • Tunceli Devlet Hastanesi'nde yangın çıktı08 Ekim 2017 Pazar 08:34
  • Rus uzman: Erdoğan'ın ortadan kaldırılması için...08 Ekim 2017 Pazar 08:13
  • Tillerson'dan Çavuşoğlu'na telefon!07 Ekim 2017 Cumartesi 23:01
  • Irak ve Barzani anlaştı! Dikkat çeken madde!07 Ekim 2017 Cumartesi 19:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri