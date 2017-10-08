Büyükada'daki toplantıya ilişkin aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi'nin de bulunduğu 8'i tutuklu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında "Silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
08 Ekim 2017 Pazar17 Muharrem 1439
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Büyükada soruşturmasında flaş gelişme
Büyükada'daki toplantıya ilişkin aralarında Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi'nin de bulunduğu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.
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