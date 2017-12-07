Ağbal, "Eğer bankacılık sistemi ABD'de devam eden dava sürecinden etkilenirse hükümet gereken tüm önlemleri alacaktır" dedi
07 Aralık 2017 Perşembe18 R.Evvel 1439
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Maliye Bakanı'ndan bankacılık sistemi açıklaması
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