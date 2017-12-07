07 Aralık 2017 Perşembe18 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:36Güneş 08:08Öğle 13:02İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 10°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 2°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 4°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 106.448 1.09
  • Altın: 155,285 -0.86
  • Dolar: 3,8528 -0.06
  • Euro: 4,5456 0.01

Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi tansiyon yükseldi

»
Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi tansiyon yükseldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün başlayacak Atina ziyareti öncesinde 1923 tarihli Lozan anlaşmasının güncellenmesini gündeme getirmesi tansiyonu yükseltti.
Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi tansiyon yükseldi Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi tansiyon yükseldi Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi tansiyon yükseldi

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Çanakopulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Atina’ya yapacağı ziyaret öncesinde Lozan anlaşmasının güncellenmesi gerektiği yönündeki sözlerinin “kaygı verici” olduğunu söyledi.

Erdoğan, dün akşam Yunan televizyon kanalı Skai TV’ye verdiği mülakatta, bir soru üzerine dünyada imzalanan birçok anlaşma gibi yıllar önce imzalanan Lozan Anlaşması’nın da güncellenmesi gerektiğine inandığını yineledi.

LOZAN'IN GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR

Erdoğan, bu antlaşmanın sadece Yunanistan’ı değil, bütün bölgeyi kapsadığını vurguladı.

Erdoğan şunları söyledi:     

“Aslında, dünyada tüm yapılan anlaşmaların zamanın akışı içerisinde güncellenmesi gerekir. Lozan’ın da bu şekilde tüm bu gelişmeler karşısında bir güncellenmeye ihtiyacı var. Bu güncellenme, sadece Türkiye için değil Yunanistan için de faydalı olabilir. Bu konuya hakim olmayanlar,‘Bunu Erdoğan söylediğine göre acaba bunun altından farklı bir şey mi çıkar?’ diyor.

İşin aslı, bu güncellemeyle iki ülke dostluğumuzu, güvenliğimizi nasıl daha güçlü hale getirebiliriz; bunun üzerinde durmamız lazım. Zaman zaman bakıyorsunuz bir adadan dolayı hemen ortalığı karıştırıyorlar. Bunların aşılması lazım diye düşünüyorum. Güncelleme derken, A’dan Z’ye bir değerlendirmeye tabi tutulabilir. Yunanistan’ın da rahatsız olduğu bazı madde başlıkları olabilir. Bunlar oturulup konuşulur.

KARDAK KRİZİ

Bir Kardak Krizi var, hâlâ çözülemiyor. Sürekli dışişleri bakanları bir araya geliyor. Bakıyorsunuz, birinde bir dışişleri bakanı farklı bir ifade kullanıyor, bir diğerinde bir başka dışişleri bakanı farklı cümleler kullanıyor. Sıkıntılar devam ediyor. Tüm bu krizlerin aşılabilmesi için bir araya gelinip bunların tekrar görüşülmesinde fayda var. Bu, ülkelerimizin geleceği açısından önem ifade ediyor. Konuşa konuşa halledeceğiz bunları. Konuşmadan, bir araya gelmeden bunları aşmak mümkün değil. Öyleyse hiç çekinmeye gerek yok.”     

Ege Denizi’ndeki adalar arasındaki mesafelerin “sıkıntı verdiğini” belirten Erdoğan ayrıca, hava, deniz ve kıta sahanlıklarının “halledilerek”, daha iyi bir konuma gelinmesi gerektiğini de ifade etti. Bu değerlendirmeler üzerine Çarşamba akşam saatlerince bir açıklama yapan Çanakopulos, “Erdoğan’ın bugün vermiş olduğu söyleşi, ciddi kaygıları ve soru işaretlerini beraberinde getiriyor... Yunan hükümeti ve Başbakanı, bu ziyaretin duvar değil, köprüler inşa etmek için bir fırsat oluşturacağını umuyor” dedi.

YUNAN HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA: KAYGILIYIZ

Yunan Hükümet Sözcüsü Çanakopulos ise “Erdoğan’ın bugün vermiş olduğu söyleşi, ciddi kaygıları ve soru işaretlerini beraberinde getiriyor... Yunan hükümeti ve Başbakanı, bu ziyaretin duvar değil, köprüler inşa etmek için bir fırsat oluşturacağını umuyor” dedi.

Atina’daki siyasi gözlemciler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 65 yıl sonra Atina’ya gelen ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olduğuna işaret ederek gerilimin artmasını beklemediklerini kaydettiler.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ruslar da aynısını yaptı! '2. Kudüs' skandalıRuslar da aynısını yaptı! '2. Kudüs' skandalıTrump'ın İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanımasından önce Wikipedia'nın yaptığı skandal değişikliği Rusların arama motoru Yandex de yaptı.
Rus lider Putin'den Kudüs hamlesi!Rus lider Putin'den Kudüs hamlesi!Rus lider Putin, bu akşam Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon konuşması yapacak.
Rusya'dan Trump'a tepki!Rusya'dan Trump'a tepki!Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Trump’ın Kudüs’ün İsrail’in başkenti ilan edilerek ABD Büyükelçiliği’ni oraya taşınmasına ilişkin açıklama yaptı.
Rusya'dan yeni S-400 açıklaması!Rusya'dan yeni S-400 açıklaması!Rus savunma sanayi şirketi Rostech Başkanı Çemezov, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının, kredi konusunun netlik kazanmasının ardından kararlaştırılacağını söyledi
Berlin, ABD'ye meydan okuyor!Berlin, ABD'ye meydan okuyor!Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Berlin'in ABD ile önceki ilişkilerini gözden geçirerek 'yeni politika' geliştirileceğini ileri sürdü.
"ABD askerlerine saldırı meşrulaştı""ABD askerlerine saldırı meşrulaştı"Irak'taki etkili Şii milis gruplardan el Nucaba, Trump'ın Kudüs kararının ardından çok sert açıklama yaptı.
  • Putin açıkladı! 'Kesinlikle boykot etmeyeceğiz'07 Aralık 2017 Perşembe 12:00
  • Haniye intifada çağrısı yaptı07 Aralık 2017 Perşembe 11:40
  • Netanyahu'dan tehlikeli 'Kudüs' açıklaması07 Aralık 2017 Perşembe 11:39
  • BM'den 'Kuzey Kore' hamlesi07 Aralık 2017 Perşembe 10:59
  • Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi tansiyon yükseldi07 Aralık 2017 Perşembe 10:58
  • Filistin Dışişleri'nden Kudüs beyanı07 Aralık 2017 Perşembe 10:56
  • Irak'tan Kudüs açıklaması07 Aralık 2017 Perşembe 10:27
  • Irak Başbakanlığı: Reddediyoruz!07 Aralık 2017 Perşembe 10:15
  • DİTİB imamlarına yönelik soruşturma kapatıldı07 Aralık 2017 Perşembe 09:54
  • Trump'ın Kudüs kararı Suud ve Mısır ile anlaşmalı!07 Aralık 2017 Perşembe 09:31
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri