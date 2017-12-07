Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi tansiyon yükseldi

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Çanakopulos, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün Atina’ya yapacağı ziyaret öncesinde Lozan anlaşmasının güncellenmesi gerektiği yönündeki sözlerinin “kaygı verici” olduğunu söyledi.

Erdoğan, dün akşam Yunan televizyon kanalı Skai TV’ye verdiği mülakatta, bir soru üzerine dünyada imzalanan birçok anlaşma gibi yıllar önce imzalanan Lozan Anlaşması’nın da güncellenmesi gerektiğine inandığını yineledi.

LOZAN'IN GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR

Erdoğan, bu antlaşmanın sadece Yunanistan’ı değil, bütün bölgeyi kapsadığını vurguladı.

Erdoğan şunları söyledi:

“Aslında, dünyada tüm yapılan anlaşmaların zamanın akışı içerisinde güncellenmesi gerekir. Lozan’ın da bu şekilde tüm bu gelişmeler karşısında bir güncellenmeye ihtiyacı var. Bu güncellenme, sadece Türkiye için değil Yunanistan için de faydalı olabilir. Bu konuya hakim olmayanlar,‘Bunu Erdoğan söylediğine göre acaba bunun altından farklı bir şey mi çıkar?’ diyor.

İşin aslı, bu güncellemeyle iki ülke dostluğumuzu, güvenliğimizi nasıl daha güçlü hale getirebiliriz; bunun üzerinde durmamız lazım. Zaman zaman bakıyorsunuz bir adadan dolayı hemen ortalığı karıştırıyorlar. Bunların aşılması lazım diye düşünüyorum. Güncelleme derken, A’dan Z’ye bir değerlendirmeye tabi tutulabilir. Yunanistan’ın da rahatsız olduğu bazı madde başlıkları olabilir. Bunlar oturulup konuşulur.

KARDAK KRİZİ

Bir Kardak Krizi var, hâlâ çözülemiyor. Sürekli dışişleri bakanları bir araya geliyor. Bakıyorsunuz, birinde bir dışişleri bakanı farklı bir ifade kullanıyor, bir diğerinde bir başka dışişleri bakanı farklı cümleler kullanıyor. Sıkıntılar devam ediyor. Tüm bu krizlerin aşılabilmesi için bir araya gelinip bunların tekrar görüşülmesinde fayda var. Bu, ülkelerimizin geleceği açısından önem ifade ediyor. Konuşa konuşa halledeceğiz bunları. Konuşmadan, bir araya gelmeden bunları aşmak mümkün değil. Öyleyse hiç çekinmeye gerek yok.”

Ege Denizi’ndeki adalar arasındaki mesafelerin “sıkıntı verdiğini” belirten Erdoğan ayrıca, hava, deniz ve kıta sahanlıklarının “halledilerek”, daha iyi bir konuma gelinmesi gerektiğini de ifade etti. Bu değerlendirmeler üzerine Çarşamba akşam saatlerince bir açıklama yapan Çanakopulos, “Erdoğan’ın bugün vermiş olduğu söyleşi, ciddi kaygıları ve soru işaretlerini beraberinde getiriyor... Yunan hükümeti ve Başbakanı, bu ziyaretin duvar değil, köprüler inşa etmek için bir fırsat oluşturacağını umuyor” dedi.

YUNAN HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMA: KAYGILIYIZ

Yunan Hükümet Sözcüsü Çanakopulos ise “Erdoğan’ın bugün vermiş olduğu söyleşi, ciddi kaygıları ve soru işaretlerini beraberinde getiriyor... Yunan hükümeti ve Başbakanı, bu ziyaretin duvar değil, köprüler inşa etmek için bir fırsat oluşturacağını umuyor” dedi.

Atina’daki siyasi gözlemciler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 65 yıl sonra Atina’ya gelen ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olduğuna işaret ederek gerilimin artmasını beklemediklerini kaydettiler.