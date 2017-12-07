BM'den 'Kuzey Kore' hamlesi

Kuzey Kore ajansı KCNA'nın haberine göre, BM Siyasi İşler Genel Sekreter Başyardımcısı Jeffrey Feltman, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile bir araya geldi.
Görüşmede BM'nin Kuzey Kore'deki operasyonları ve yardımlarının yanı sıra "ortak kaygı unsuru diğer konuların" gündeme geldiği belirtildi.
Pyonyang'a salı günü gelen eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Jeffrey Feltman'ın ziyaretinin 4 - 5 gün sürmesi bekleniyor.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesi beklenmeyen Feltman, 6 yıl aradan sonra Kuzey Kore'yi ziyaret eden ilk BM yetkilisi oldu.
Kuzey Kore'de BM'nin 6 kurumunun yaklaşık 50 çalışanı bulunuyor.