07 Aralık 2017 Perşembe18 R.Evvel 1439
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BM'den 'Kuzey Kore' hamlesi

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BM'den 'Kuzey Kore' hamlesi
BM Siyasi İşler Genel Sekreter Başyardımcısı Jeffrey Feltman, Kuzey Kore'ye giderek Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile görüştü.
BM'den 'Kuzey Kore' hamlesi BM'den 'Kuzey Kore' hamlesi BM'den 'Kuzey Kore' hamlesi

Kuzey Kore ajansı KCNA'nın haberine göre, BM Siyasi İşler Genel Sekreter Başyardımcısı Jeffrey Feltman, Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho ile bir araya geldi. 

 

Görüşmede BM'nin Kuzey Kore'deki operasyonları ve yardımlarının yanı sıra "ortak kaygı unsuru diğer konuların" gündeme geldiği belirtildi.

Pyonyang'a salı günü gelen eski ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Jeffrey Feltman'ın ziyaretinin 4 - 5 gün sürmesi bekleniyor. 

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmesi beklenmeyen Feltman, 6 yıl aradan sonra Kuzey Kore'yi ziyaret eden ilk BM yetkilisi oldu.

Kuzey Kore'de BM'nin 6 kurumunun yaklaşık 50 çalışanı bulunuyor.

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