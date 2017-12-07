07 Aralık 2017 Perşembe18 R.Evvel 1439
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Whatsapp'tan bir yenilik daha!

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Whatsapp'tan bir yenilik daha!
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp, kullanıcılarına büyük bir yenilik sunmaya hazırlanıyor.
Whatsapp'tan bir yenilik daha! Whatsapp'tan bir yenilik daha! Whatsapp'tan bir yenilik daha!

WACAO ya da WhatsApp Sohbet Asistanı, telefonunuzda uzun süre okumadığınız ve biriken WhatsApp mesajlarını özetleyerek sizi tüm mesajları tek tek okuma zahmetinden kurtarıyor.

Pazarlama analitiği sağlayıcısı SuperCrunch’ta çalışırken tanışan iki arkadaş Vivek Bombatkar ve Sidhart Ramachandran, biriken mesaj sorununu tamamen ortadan kaldıracak olan WhatsApp Sohbet Asistanı WACAO’yu Disrupt Berlin 2017 Hackathon’da tanıttı.​

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