07 Aralık 2017 Perşembe18 R.Evvel 1439
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"Pimi çekilmiş bomba olur!"

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"Pimi çekilmiş bomba olur!"
Başbakan Binali Yıldırım'dan ABD'nin Kudüs kararına sert tepki geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Bu biraz Kuzey Irak yönetiminin referandum ilan etme kararına benziyor. Bütün dünya karşısında, ona rağmen bu referandumu, bu gayrimeşru referandumu ilan ettiler ve sonunda da neler olduğunu hep beraber gördük. İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik... Her üç semavi din için burası (Kudüs) kutsal bir mekan. Dolayısıyla buranın konumuyla, statüsüyle oynamak adeta pimi çekilmiş bir bomba şeklinde bir sonuç doğurur" dedi.

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