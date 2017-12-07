07 Aralık 2017 Perşembe18 R.Evvel 1439
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Bahçede havlayan köpeği bıçakladı!

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Bahçede havlayan köpeği bıçakladı!
Konya’da sokakta kavga eden iki grup arasındaki bir kişi, bahçede havlayan köpeği boğazından bıçaklayarak kaçtı.
Bahçede havlayan köpeği bıçakladı! Bahçede havlayan köpeği bıçakladı! Bahçede havlayan köpeği bıçakladı!

Olay, geçen Pazartesi günü saat 16.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında bir kişi, bahçede ağaca bağlı bulunan köpeği havladığı gerekçesiyle boğazından bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralı köpek, olay yerine çağırılan belediye ekipleri taarafından alınarak Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde tedaviye alındı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışıyor. 

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