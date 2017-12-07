Haniye intifada çağrısı yaptı

Hamas lideri Haniye, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasından sonra Filistin halkına yeni intifada çağrısı yaptı. Haniye verdiği demeçte," Kudüs meselesi Filistin halkının meselesidir ve ulusun davasıdır." dedi.

Haniye, Kudüs kararının hesaplanamayan bir kumar ve sonu olmayacak bir macera olduğunu düşündüklerini söyleyerek, kararın bölgedeki korkunç dönüşümlerin başlangıcı olacağını ifade etti.

AÇIK BİR SALDIRGANLIK

Haniye ayrıca, ABD başkanı Trump'ın kararını açık bir saldırganlık olarak niteleyerek, bu kararın aynı zamanda barış sürecinin sona ermesi anlamına geldiğini belirtti.

OSLO ANLAŞMASININ İPTALİNİ İSTEDİ

İsmail Haniyye, ABD'nin hamlesine karşı Filistin yönetiminin Oslo anlaşmasını fesh etmesini ve yerleşke operasyonunu durdurmasını talep etti.

BİR ÇAĞRI DA FİLİSTİN ALİMLER BİRLİĞİ'NDEN

Filistin Alimler Birliği, ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'le ilgili kararına tepki olarak İslam ümmetine intifada çağrısı yaptı.