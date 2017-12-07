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Putin açıkladı! 'Kesinlikle boykot etmeyeceğiz'

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki bazı yetkililerin boykot çağrılarına rağmen Kış Olimpiyat Oyunları'nı kesinlikle boykot etmeyeceğiz dedi.
Putin açıkladı! 'Kesinlikle boykot etmeyeceğiz'
Putin açıkladı! 'Kesinlikle boykot etmeyeceğiz' Putin açıkladı! 'Kesinlikle boykot etmeyeceğiz' Putin açıkladı! 'Kesinlikle boykot etmeyeceğiz'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin Rusya’yı 2018 Pyeongchang Kış Olimpiyat Oyunları'ndan men etmesi ve Rus sporcuların yalnızca bağımsız olarak katılmasına izin vermesinin ardından, ülkedeki bazı yetkililerin boykot çağrılarına rağmen kesinlikle böyle bir adım atmayacaklarını söyledi.

Nijnıy Novgorod’daki GAZ otomobil fabrikasında IOC’nin kararını ‘siyasi’ olarak niteleyen Putin, "Tüm olanlar kesinlikle kurgulanmış gibi görünüyor" dedi.

Putin, ülkedeki bazı milletvekillerinin boykot çağrılarına rağmen, böyle bir şey yapmayacaklarını, bağımsız olarak katılıp katılmama kararını sporculara bırakacaklarını belirtti.

Putin “Kesinlikle boykot etmeyeceğiz. Bağımsız olarak katılmak isteyen sporcularımızı engellemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

'SUÇLAMALARIN ÇOĞU İDDİALARA DAYALI'

Rusya’da devlet destekli doping programı olduğu iddialarını reddeden Putin, eski Moskova Dopingle Mücadele Laboratuvarı Başkanı Grigoriy Rodçenkov’un IOC’nin bu kararı almasına neden olan suçlamalarına gönderme yaparak “Kararda ahlaki yaklaşımları ve psikolojik durumu meçhul birinin ifadeleri baz alınmış durumda. Suçlamaların çoğu kanıtlanmamış ve büyük ölçüde asılsız iddialara dayalı” ifadelerini kullandı.

Doping kurallarını ihlal edenlerin cezalandırılması çağrısı yapan Putin, Rusya’nın IOC’nin yasağı ile ilgili kararının önümüzdeki günlerde verileceğini de söyledi.

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Frants Klintseviç, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Sözcü Yardımcısı İgor Lebedev gibi isimler oyunların boykot edilmesi gerektiğini savunmuştu.

ABD’ye ocak 2016’da kaçan ve tanık koruma programı altında orada yaşayan Rodçenkov, altı ay sonra New York Times gazetesine Rusya’da devlet destekli doping programı yürütüldüğüne dair bir röportaj vermişti.

Nijnıy Novgorod’daki GAZ otomobil fabrikasında dün işçilerle bir araya gelen Putin, 2018 başkanlık seçimlerine aday olacağını da açıklamıştı.

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