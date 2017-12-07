Berlin, ABD'ye meydan okuyor!

Uzmanlar, Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Almanya ile ABD arasındaki ilişkilerin soğuma sürecini ve Dışişleri Bakanı Gabriel'in 'yeni politika' çağrısını değerlendirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel: ABD’nin dış politikası bizi şoke ediyor

Berlin Dış Politika Forumu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Gabriel, Donald Trump'ın başkanlığı ile ABD'nin ‘dünya siyasetini belirleyen güç' olma özelliğinin zayıfladığını söyleyerek, "Yaşanan bazı sürtüşmelere rağmen geçmişte Amerika'yı doğal koruyucumuz olarak görme alışkanlığımız giderek zayıflıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi Genel Direktörü Andrey Kortunov, Almanya ile ABD arasındaki ilişkilerin Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla soğumaya başladığına dikkat çekti.

Kortunov, "Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, batılı elit tabakanın çok farklı gruplarını temsil ediyor, Merkel liberal küreselleşme liderlerinden biri olarak kabul edilirken, Trump ise daha çok korumacılık yanlısı. Berlin ile Washington arasındaki anlayışın olmaması, ilk baştan beri tarafların arasında uzun ye yayılan fakat ağır bir çatışma haline geldi. Trump ile birlikte görevine başlayan Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Ortadoğu ve Rusya dâhil olmak üzere, ABD'nin politikalarını birkaç kez eleştirdi. Trump ile Merkel, Beyaz Saray'daki görüşmeyi tokalaşmadan tamamladılar, Kuzey Akım-2 projesi konusunda da ortak bir görüş yok" ifadelerini kullandı.