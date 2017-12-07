Bebeğini denize atmıştı!

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatma Karataş getirildi. Tutuksuz sanık Mustafa Teneke ise duruşmaya gelmedi. Olay tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde görevli Fatih Öncü tanık olarak dinlendi. Öncü ifadesinde, sanık Fatma Karataş'ın tedavi amaçlı kendilerine gönderildiğini belirterek "Bize olaya ilişkin birtakım şeyleri söylemek istediğini, daha önce söyleyemediği şeylerin bulunduğunu söyledi. Tutanak tuttuk. Buna ilişkin savcılığa da bilgi verdik" dedi. Tanık Fatih Öncü savcıya verdiği "Fatma Karataş, bebeği eşinin duvara fırlatması sonucu öldüğünü anlattı" şeklindeki beyanını da doğruladı.
TUĞÇE BEBEK İLE İLGİLİ AÇILMIŞ BİR SORUŞTURMA YOK
Mahkeme Başkanı Mustafa Karayıldız, Bakırköy, Büyükçekmece, Anadolu, Gebze ve Küçükçekmece savcılıklarına yazılan müzekkereye gelen cevapta, yeni doğmuş bebek ile ilgili bir soruşturma kaydının bildirilmediğini belirtildiğini açıkladı.
"CEZA SORUMLULUĞU TAM"
Başkan Karayıldız, sanık Fatma Karataş hakkında Adli Tıp Kurumu 4.İhtisas Kurulu ile Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi'nden raporun gönderildiğini, gelen raporlarda "sanığın suça karşı ceza sorumluluğunun tam olduğunun" bildirildiğini ifade etti. Sanık Fatma Karataş'ın avukatı ise "Doktor olmadığımız halde raporda gariplikler var.İnceleyip beyanda bulunmak için süre talep ediyoruz" dediler.
"DİĞER SANIK DA TUTUKLANSIN"
Davanın katılan tarafı olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ise diğer sanık Mustafa Teneke'nin de suça karıştığı yönünde beyan olduğu gerekçesiyle tutuklanmasını talep etti. Tutuksuz sanık Mustafa Teneke'nin avukatı ise bu talebin reddini istedi.X
DURUŞMA ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu nedeniyle diğer sanık Mustafa Teneke'nin tutuklanması talebini reddetti. Fatma Karataş'ın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, sanıkların rapora karşı beyanlarını bildirmeleri için duruşmayı erteledi. İddianamede, şüphelilerin olay günü bebeğin masrafları hususunda tartıştıkları ve sanık Mustafa Teneke'nin bebeği fırlatarak sesinin kesilmesine sebebiyet verdiği, Fatma Karataş'a da "Bu çocuktan kurtul. İntihar et" diyerek yönlendirdiği, Fatma Karataş'ın da olayın etkisiyle Tuğçe bebeği denize attığı belirtiliyor. Sanıkların "Altsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisleri talep ediliyor.
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Bebeğini denize atmıştı!
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 3'üncü celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanık Fatma Karataş getirildi. Tutuksuz sanık Mustafa Teneke ise duruşmaya gelmedi. Olay tarihinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikiyatri bölümünde görevli Fatih Öncü tanık olarak dinlendi. Öncü ifadesinde, sanık Fatma Karataş'ın tedavi amaçlı kendilerine gönderildiğini belirterek "Bize olaya ilişkin birtakım şeyleri söylemek istediğini, daha önce söyleyemediği şeylerin bulunduğunu söyledi. Tutanak tuttuk. Buna ilişkin savcılığa da bilgi verdik" dedi. Tanık Fatih Öncü savcıya verdiği "Fatma Karataş, bebeği eşinin duvara fırlatması sonucu öldüğünü anlattı" şeklindeki beyanını da doğruladı.
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