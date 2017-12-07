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Kurtulmuş'tan 'Kudüs' tepkisi

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Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Trump Orta Doğu’yu yeniden ateşe atacak tehlikeli ve tehditkar karara imza atmıştır. Bu imzayı kabul etmiyoruz" dedi.
Kurtulmuş'tan 'Kudüs' tepkisi
Kurtulmuş'tan 'Kudüs' tepkisi Kurtulmuş'tan 'Kudüs' tepkisi Kurtulmuş'tan 'Kudüs' tepkisi

Dünya ve ülke turizminin İzmir’deki buluşması 11. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi, partner il Nevşehir ve partner ülke Ukrayna ile Fuar İzmir’de kapılarını açtı. Fuar açılışına; Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Başaran Ulusoy, Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı Hukuk İşleri Müdürü Taras Krykun, Türk Hava Yolları Satış Başkanı Halil İbrahim Polat ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş katıldı.

“Şov yaparak imza atmıştır”

Fuar açılışında dün akşam ABD Başkanı Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı hakkında sert konuşan Bakan Kurtulmuş, “Dünyada şu anda aslında iki as mücadele ediyor. Biri elindeki gücü kullanarak dünyayla savaşa dayalı, ülkeler arası gerginliklere dayalı olarak gücünü tahkim etmeye çalışan savaş cephesidir. Bunun karşısında barıştan yana olan ülkeler ve gruplar da var. Biz Türkiye olarak savaş lobilerine ve savaş lordlarına karşı barışı savunan bir ülkeyiz. En son ABD‘deki savaş tamtamlarının çağrısına uyan Trump, Orta Doğu’yu yeniden ateşe atacak tehlikeli ve tehditkar karara imza atmıştır ve şov yaparak imza atmıştır. Akşamki şovunu gördünüz. O imza Orta Doğu’ya yeni savaşların kapısını açan bir imzadır. Endüstriyel savaş kompleksine teslim olan bir savaşın imzasıdır. Siyonist lobilerin emrine girdiğini ilan eden bir imzadır. Filistinhalkını ezmek üzere atılan imzadır. Bu imzayı kabul etmiyoruz. Başkenti Kudüs olan Filistin’i saygı ve onurla anıyoruz. Sonradan işgal eden birinin hesapları tutmayacaktır” diye konuştu.

“Siyonist lobinin gözüne girmek istiyor”

Bu yanlıştan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini vurgulayan Bakan Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yanlışı hiçbir aklı başında insan kabul etmez. Barıştan, huzurdan, demokrasiden, insan haklarından yana olan kimse bunu kabul etmez. Bu Orta Doğu’da bambaşka bir dönemi başlatır ki bunun kimseye faydası olmaz. Seçildiği günden beri bir türlü rota tutturmayan ABD’nin yeni başkanı neredeyse kabinenin yarısını değiştirdi. Desteklerini kaybeden yeni yönetim yanına yeni destekler alabilmek için öyle görünüyor ki siyonist lobinin gözüne girmek istiyor. Dünya birkaç 10 milyondan ibare değildir. 7 milyar insan dünyada adil düzen kurulmak istiyor. Bunların tutmayacağını dostane şekilde söylüyoruz. Yanlıştan döneceklerini umut ediyoruz.”

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