07 Aralık 2017 Perşembe18 R.Evvel 1439
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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Resmi açıklama...

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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Resmi açıklama...
Beşiktaş, Leipzig maçında sakatlanan Necip Uysal'ın sol diz iç yan bağında gerilme ve kapsülde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Resmi açıklama... Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Resmi açıklama... Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Resmi açıklama...

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Almanya temsilcisi Leipzig ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Necip Uysal'ın sol diz iç yan bağında gerilme ve kapsülünde kısmi yırtık tespit edildi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, G Grubu'nda Leipzig ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Necip'in, çekilen MR sonucu sol diz iç yan bağında gerilme ve kapsülünde kısmi yırtık bulunduğu belirtildi.

Sakatlığı nedeniyle Leipzig karşısında yerini Adriano'ya bırakan tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandı.

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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Resmi açıklama...Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Resmi açıklama...Beşiktaş, Leipzig maçında sakatlanan Necip Uysal'ın sol diz iç yan bağında gerilme ve kapsülde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.
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