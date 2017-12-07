Dolar için flaş açıklama! Son 14 yılın en kötü...

ABD'deki vergi reformunun dolar üzerindeki etkisinin belirsiz olduğu ve gelecek yıl doların diğer para birimleri karşısında gerilemeye devam edeceği belirtildi.

Yapılan araştırmaya göre, ABD'deki vergikesintilerinin dolar üzerinde olumlu etki yaratacağı yönündeki yaygın kanıya rağmen, birçok stratejist doların uzun vadede güç kaybedeceğini ifade etti.



Birçok stratejist, doların 12 aylık dönemde euro karşısında gerileyeceği tahmininde bulundu. ABD'de vergi kesintilerinin de dolar üzerindeki etkisinin belirsiz olduğu ifade edildi.



"REFORM SINIRLI ETKİ YARATIR"



BBVA stratejisti Roberto Cobo Garcia, "Mali reformların kabul edilmesinin etkisi düşünüldüğünde, analizler en iyi ihtimalle bunun kısa vadede çok sınırlı bir pozitif etkisi olacağını gösteriyor" dedi.



ING Finans Piyasaları da, 12 aylık dönemde dolar/euro paritesinin 1,30 doları bulabileceğini belirtti.



Dolar, bu yıl 6 büyük para birimi karşısında önemli oranda değer kaybetti ve son 14 yılın en kötü takvim yılı performansını sergiledi.



ABD'de geçen hafta Senato'da onaylanan vergi reformu, kurumlar vergisinin yüzde 35'ten yüzde 20'ye indirilmesini öngörüyor. Ancak reformun on yıllık sürede bütçe açığını 1 trilyon doların üzerine taşıyacağı da ifade ediliyor.