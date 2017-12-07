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"Köpeklerin duası kabul olsaydı..."

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"Köpeklerin duası kabul olsaydı..."
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe başta olmak üzere sanat camiasından da Amerika'nın skandal Kudüs kararına tepkiler geldi.

Geçtiğimiz gün ABD Başkanı Donald Trump, İslam dünyası başta olmak üzere tüm dünyadan gelen tepki ve eleştirilere rağmen Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdı. Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'ni de Kudüs'e taşıyacağını açıkladı. Dünya genelinden siyasiler ve sivillerden gelen tepkilere, sanat camiasından da destek geldi. Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses'ten gelen tepkiler büyük ses getirdi. Yıldız Tilbe, "Yollar cehenneme kadar açık" diyerek Kudüs kararına tepki gösterdi. İşte, sanat camiasından ABD'nin skandal kararına karşı gelen tepkiler...

KÖPEKLERİN DUASI KABUL OLSAYDI...

Ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı açıklamada, "Köpeklerin duası kabul olsaydı gökten kemik yağardı. Kudüs konusunda Allah'ın dediği olur, olmuştur ve olacaktır. Kudüs de yeryüzü de içindekilerle beraber Allah'ındır. Kur'an ve ayetler kıyamete kadar olacakları söylemiş, içinde bunlarda var. Yolları Cehenneme kadar açık, oradan sonrası yok" ifadelerine yer verdi.

İBRAHİM TATLISES "UYUMA AKSA'YA SAHİP ÇIK!"

Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe'nin ardından sanat camiasının önde gelen isimlerinden usta sanatçı İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabı instagramdan Kudüs ve Aksa'ya sahip çıkma çağrısı yaptı. Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses de ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesine karşı "Ey Müslüman Alemi uyan" diyerek sessiz kalınmaması çağrısı yaptı. Instagram hesabından "Uyuma, Aksa'ya sahip çık" yazılı bir görsel paylaşan İbrahim Tatlıses, "Ey Müslüman Alemi uyan!!! Bu Kabe senin, kimselere verme, Kudüs'e sahip çık...!" ifadelerini kullandı.

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