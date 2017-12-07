Rusya'dan yeni S-400 açıklaması!

Basın mensuplarının Türkiye'ye S-400 sevkiyatı ihtimaline ilişkin sorusunu yanıtlayan Çemezov, "Muhtemelen evet. Şu anda krediyle ilgili görüşmeler yapılıyor, bu husus çözüme kavuşturulur kavuşturulmaz… Rusya Maliye Bakanlığı, Türkiye Maliye Bakanlığı ile müzakerelerde bulunuyor" dedi.
Çemezov, kredi konusu çözüldükten sonra her şeyin hazır olacağını da vurguladı.
'TÜRKİYE, YERELLEŞTİRME KONUSUNU DA GÜNDEME GETİRİYOR'
Öte yandan Çemezov, Türkiye'nin S-400 üretimini yerelleştirme konusunu da gündeme getirdiğini belirtti.