İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ekipleri düzenledikleri operasyonla Suriye uyruklu Mohanad Alsanad'ı yakaladı. Sorguya alınan şüphelinin Reyhanlı ilçesinden sınırı yasa dışı yollarla geçerek Türkiye'ye giriş yaptığı belirlendi. Şüpheli DEAŞ terör örgütünün Suriye'nin Rakka kentinde mali işler sorumlusu olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edildi.
07 Aralık 2017 Perşembe18 R.Evvel 1439
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DEAŞ’in sözde mali işler sorumlusu yakalandı
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