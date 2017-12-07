CHP'den skandal Lozan çıkışı

Yarkadaş, "Lozan Anlaşmasının revize edilebileceğini söylemek Türkiye Cumhuriyetini ortadan kaldırmak demektir. Erdoğan bu talihsiz açıklamasını bir an önce düzeltmeli” ifadelerini kullandı.
CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lozan Antlaşması'nı tartışmaya açan sözlerini skandal ifadelerle eleştirdi.
ERDOĞAN'I TRUMP'A BENZETTİ!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Lozan Anlaşması konusundaki sözlerine işaret eden Yarkadaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Sizin Trump’un bu anlayışından ne farkınız var. Erdoğan, yapılan anlaşmaların sürekli olamayacağını söylüyor. Trump da 1960’larda alınan BM kararını aynı gerekçelerle yok sayıyor" dedi.