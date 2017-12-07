Şii liderden flaş Kudüs çağrısı!

Irak'ta Şii dini merci Ali es-Sistani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını kınadı.

Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Sistani, "ABD Başkanı'nın aldığı Kudüs kararını kınıyoruz. Bu kararla milyonlarca Arap ve Müslüman'ın duygularına karşı kötülük yapıldı." ifadelerini kullandı.

Sistani açıklamasında Kudüs'ün Müslümanlara ait olduğunu vurguladı.

SADR'DAN İSRAİL'E KARŞI SAVAŞ UYARISI

Öte yandan Şii lider Mukteda es-Sadr ise Suudi Arabisan'a çağrıda bulundu. Sadr, Necef'te yaptığı basın açıklamasında, "Suudi Arabistan'ı liderlik ettiği İslam koalisyonunu harekete geçirerek, hemen Kudüs'ü kurtarmaya yönlendirmeye çağırıyorum." dedi.

İLK ASKER BEN OLURUM!

Irak'taki Şii milis gruplarla konuya dair acil toplantı yapacaklarını belirten Sadr, "Direniş güçleri (milis gruplar) ciddiyse İsrail'e karşı savaşan ilk asker ben olurum." ifadesini kullandı. Sadr, İsrail'e karşı Suriye sınırından da savaş başlatacağı uyarısı yaptı.

Arap ve Müslüman ülkelerine de seslenen Sadr, bu ülkelerdeki İsrail büyükelçiliklerinin kalıcı olarak, ABD büyükelçiliklerinin ise geçici süreyle kapatılması çağrısında bulundu.

Sadr'a bağlı silahlı güç Seraya es-Selam'dan yapılan yazılı açıklamada da ABD'ye yönelik tehditkâr ifadeler kullanıldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Kudüs kararı nedeniyle Bağdat'taki ABD Büyükelçisi'nin bugün bakanlığa çağrılarak diplomatik nota verildiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.