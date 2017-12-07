Ünlü dönerciye 15 yıl hapis talebi!

İş adamı Verdal Hosta'nın FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın "terör örgütü üyeliği" suçundan hapis talep etti

Ankara 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hosta ile avukatları katıldı.

Hakkındaki tanık beyanlarına karşı diyeceği sorulan sanık Hosta, beyanların hiçbir bilgi ve belgeye dayanmadığını, tamamının yalan ve iftira olduğunu öne sürdü.

Sık sık ABD'ye giderek örgütün elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü iddiasını yalanlayan Hosta, "Her ay ABD'ye gittiğim söyleniyor. Mahkeme Pasaport Şubeye başvursun. Kayıtlar ortada." dedi.

Hosta'nın avukatı da tanık beyanlarının duyuma dayandığını iddia etti.

Esasa ilişkin mütalaa

Beyanların ardından esasa ilişkin mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan yargılanan sanık Hosta'nın, Hosta Et ve Gıda Ticaret Sanayi LTD. ŞTİ'nin sahibi ve yöneticisi olduğunu, örgütle irtibatının bulunduğunu ve örgüte maddi yardım yaptığını ifade etti.

Hosta'nın iş adamlarının koordinasyonunu yaptığını belirten savcı, gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında dinlenen tanıkların, sanık hakkındaki iddiaları doğruladığını kaydetti.

Dosyadaki MASAK analiz raporuna da değinen savcı, rapora göre, sanığın ortaklığı bulunan şirketler ile hakkında FETÖ ile irtibatları nedeniyle daha önce inceleme yapılmış kişi ve şirketler arasında para transferi ilişkisi olduğunun belirlendiğini dile getirdi.

Sanığın, örgütün haberleşme programı ByLock kullandığının da tespit edildiğini belirten savcı, iş adamı Hosta'nın ByLock kullandığını itiraf ettiğini, BTK'dan gelen internet trafik bilgilerinin de ByLock kullanımını doğruladığını dile getirdi.

Mütalaada, Verdal Hosta'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yönetici kadrosundan olan Hamdi Akın İpek ile 2013'te örgütün eğitim kurumlarından olan İpek Üniversitesinin kuruluşuyla ilgili ABD'ye giderek örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü, söz konusu görüşmeye ilişkin video kayıtlarının dosyada bulunduğu belirtildi. Mütalaada, sanığın, terör örgütünün elebaşlarıyla telefon irtibatının tespit edildiği de aktarıldı.

Sanığın etkin pişmanlıktan yararlanmak istediği vurgulanan mütalaada, Hosta'nın beyanlarının örgütün yapısı ve faaliyetleri çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi verme mahiyetinde olmadığı vurgulanarak, etkin pişmanlık hükümlerinin sanık hakkında uygulanamayacağı kanaatine varıldığı kaydedildi.

Sanık Hosta'nın, "silahlı örgüt" suçunu düzenleyen ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis öngören TCK'nın 314/2 maddesi uyarınca alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep eden savcı, sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

"İrademi teslim etmedim"

Mütalaaya karşı diyeceği sorulan Hosta, bilerek ve isteyerek örgütün parçası olmadığını, hiyerarşik yapı içinde bulunmadığını ve iradesini örgüte teslim etmediğini savundu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini dile getiren Hosta, "Eski ifadelerimi tekrar ediyorum. Mahkemeye samimi beyanlarda bulundum. Bylock konusunda da samimi beyanlar verdim. Programı 2014'te kullandığım görülüyor. HTS raporları da beni doğruluyor. Kısa bir süre kullandım. O tarihte böyle bir örgüt yoktu. Bilerek ve isteyerek, suç işlemek kastıyla bu programı yüklemedim. Hosta Gıda 2000 yılında iflas etti, 2001 yılında iflasım açıklandı. Benim herhangi bir şirketim yok ki bu örgüte maddi yardımda bulunayım. Ben onlarla olan bağlantımı 17-25 Aralık'tan sonra değil üniversitedeki görevimden ayrıldığım 2006'dan sonra kestim." diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin müflis bir iş adamı olduğunu, ticari hayattan elini çektiğini, dolayısıyla örgüte maddi yardımda bulunmasının söz konusu olamayacağını belirtti.

Müvekkilinin bir arkadaşının tavsiyesiyle ByLock programını telefonuna yüklediğini ancak kısa süre sonra programı sildiğini belirten avukat, müvekkilinin aynı iş adamı tarafından ABD'ye götürüldüğünü, iddianameye giren görüntülerin de bu ziyaret sırasında kaydedildiğini anlattı.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları için süre verilmesine hükmetti. Sanık Verdal Hosta'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 13 Şubat 2018'e bıraktı.