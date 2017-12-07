Reza Zarrab davasında bir ilk yaşandı

Amerika'da devam edilen Reza Zarrab davasında ilk kez Gülen örgütünden söz edildi.

New York’ta görülen "Atilla'ya karşı ABD davası"nda sanık iken tanık konumuna geçen Reza Zarrab'ın sorgulanması yeniden başladı. Son dakika habere göre, davanın yedinci gününde Zarrab avukatların sorularını yanıtlıyor.

ZARRAB'A FETÖ ELEBAŞI GÜLEN SORULDU

Mahkemede ilk kez Türkiye siyaseti de gündeme geldi ve Zarrab'a Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen ve Gülen Cemaati soruldu. Zarrab, "Gülen cemaatini hiç duydunuz mu?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi. Avukat Fleming, Türkiye'deki farklı kesimleri ve siyasi grupları sorunca Zarrab, politika analisti olmadığını söyledi. Zarrab, Gülen için "Farklı gruplar onlar için farklı isimler kullanıyor. Bu nedenle, onlar siyasi bir grup mu, dini bir grup mu, yoksa terör örgütü mü bilmiyorum" dedi.