Rıza Sarraf hakkında 'tecavüz' davası açıldı

ABD'deki davada Rıza Sarraf hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. New York Times, eski koğuş arkadaşının tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla Rıza Sarraf'a dava açtığını yazdı.

New York Times'dan Benjamin Weiser'in haberine göre Sarraf'ın Manhattan Cezaevi'nden eski hücre arkadaşı, Sarraf'a kendisine tecavüzde ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açtı.

Habere göre dava 6 Aralık Çarşamba günü kayıtlara girdi.

Davacının avukatı Alexei Schacht, hapishane tarafından iddia üzerine soruşturma açıldığını ancak yeterli kanıt bulunamadığı için soruşturmanın kapatıldığını söyledi. Davacı tarafa göre tecavüz ve cinsel istismar olayı Kasım 2016 ile Mart 2017 arasında Manhattan Ceza İnfaz Merkezi'nde gerçekleşti.

Sarraf'ın avukatlarından Robert J. Anello, "Güvenilir olmayan bu kaynaktan gelen suçlamalar şoke edici ve yalan" dedi.

Benjamin Weiser imzalı haberde, suçlamaları yönelten kişinin ismi, kimliğini korumak amacıyla paylaşılmadı.