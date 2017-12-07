Buraya kadarmış! Kazandık ama olmadı

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir, taraftarı önünde gruptan çıkmayı garantileyen Braga'yı konuk etti. Temsilcimiz Medipol Başakşehir, 90 dakika sonunda Braga'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.
Medipol Başakşehir, galibiyete rağmen Ludogorets, Hoffenheim deplasmanından puanla döndüğü için UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.
Medipol Başakşehir'e rakibi karşısında galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edin Visca ve 77. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu kaydetti. Braga'nın mücadeledeki tek golünü 55. dakikada Raul Silva attı.
Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir grupta puanını 8'e çıkarırken grubu 3. sırada tamamladı. Braga 10 puanla lider olarak üst tura çıktı.
ALMANYA'DAN BEKLEDİĞİMİZ SONUÇ GELMEDİ!
Grubun lider maçında Ludogorets, deplasmanda Hoffenheim ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda grupta iddiası bulunmayan Hoffenheim ile Ludogorets sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Ludogorets puanını 9 yaptı ve ikinci olarak üst tura yükseldi.
Hoffenheim'ın tek golünü 25. dakikada Philipp Ochs atarken, konuk ekibin tek golünü 62. dakikada Wanderson attı. 85. dakikada Ludogorets'te Claudiu Keserü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.