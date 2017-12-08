Atalanta, Lyon'u devirdi zirvede bitirdi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında Atalantaile Lyon İtalya'da karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısında gelişen Atalanta atakları sonuç buldu ve Andrea Petagna takımını 1-0 öne geçirdi.
İlk yarıda başka gol olmadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Lyon oyundaki ağırlığını biraz daha arttırsa da, golü bulamadı.
Karşılaşma Atalanta'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Bu sonucun ardından Atalanta 14 puanla E Grubu'nu lider bitirdi. Lyon ise 11 puanda kaldı ve ikinci olarak gruptan çıkmaya hak kazandı.