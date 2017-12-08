08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
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Atalanta, Lyon'u devirdi zirvede bitirdi

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Atalanta, Lyon'u devirdi zirvede bitirdi
UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında Atalanta kendi evinde Lyon'u ağırladı. Kazanan takım 1-0'lık skorla Atalanta oldu.
Atalanta, Lyon'u devirdi zirvede bitirdi Atalanta, Lyon'u devirdi zirvede bitirdi Atalanta, Lyon'u devirdi zirvede bitirdi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu son maçında Atalantaile Lyon İtalya'da karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında gelişen Atalanta atakları sonuç buldu ve Andrea Petagna takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol olmadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Lyon oyundaki ağırlığını biraz daha arttırsa da, golü bulamadı.

Karşılaşma Atalanta'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Bu sonucun ardından Atalanta 14 puanla E Grubu'nu lider bitirdi. Lyon ise 11 puanda kaldı ve ikinci olarak gruptan çıkmaya hak kazandı.

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