08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
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Avcı'dan rotasyon eleştirilerine sert cevap!

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Avcı'dan rotasyon eleştirilerine sert cevap!
Avrupa'ya veda eden Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı, 2-1 kazandıkları Braga maçının ardından açıklamalar yaptı.
Avcı'dan rotasyon eleştirilerine sert cevap! Avcı'dan rotasyon eleştirilerine sert cevap! Avcı'dan rotasyon eleştirilerine sert cevap!

Avrupa'ya veda etmelerini yorumlayan Avcı, "Bu sene 10 tane maç oynadık ve çok önemli deneyim ile tecrübeler kazanıyoruz. 5 farklı takım anlamına geliyor. Bardağın dolu tarafı burası. Bunu sonuna kadar zorlamak istiyoruz. 2018'de Avrupa'da devam etmeyi çok istiyorduk. Her şeyden önce iyi bir oyun oynadık. Geçen hafta ve bu hafta iyi takımları yendik. Çok opsiyonları olan bir takıma karşı oynadık. Emre girdikten sonra pasın yönü ile gol bulacaktık. Sonuna kadar zorladık ve kazandık. 2014-2015'ten bu yana 1 tur, 2 tur ve Şampiyonlar Ligi. Üstüne sürekli koyan bir takım var." ifadelerini kullandı.

Yaş ortalaması, takım planı ve rotasyon eleştirileri

"Akademi kuracaksın ve yatırım yapacaksın. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın daha yapamadığı bir şey ve kolay değil. Seyirci için de çalışmalarımız var. Sıfırdan geldik ve bu sene 8 bin kombine satıldı. Braga maçında da tam takım oynadık ve kaybettik. Oyuncunun sakatlık riski var ve doktor müsaade etmiyor. Medya istiyor diye oyuncuyu mu oynatayım? Yaş ortalamasından da bahsediyoruz. Hoffenheim en iyi takımlardan. S.Donetsk ve Sevilla Şampiyonlar Ligi'nde, Beşiktaş da bir üst tura çıktı. O zaman rotasyon varsa da sorumlusu benim."

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