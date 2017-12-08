Emre Belözoğlu: İnşallah önümüzdeki sezon...

Braga'yı 2-1 mağlup etmesine karşın UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu, ligde şampiyonluğu hedeflerini vurguladı.

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları;

"Biz bu grupta her takımı yenebilecek güçteyiz. Hemen hemen her maçta bunu hissettirdik. Futbolda var bunlar."

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE...

"İnşallah önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edip, ülkemize puanlar kazandırırız"

HEDEF ŞAMPİYONLUK

"Biz oturmuş yapımızla ligin sonuna kadar bu yarışın içinde olmak istiyoruz. En büyük hedefimiz tabii ki şampiyonluk."