08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
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Maha Azzam: Bize Erdoğan gibi liderler lazım

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Maha Azzam: Bize Erdoğan gibi liderler lazım
Maha Azzam, Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararında Arap ülkelerindeki liderlerin sorumluluğu bulunduğunu söyledi.
Maha Azzam: Bize Erdoğan gibi liderler lazım Maha Azzam: Bize Erdoğan gibi liderler lazım Maha Azzam: Bize Erdoğan gibi liderler lazım

Mısır Devrim Konseyi Başkanı Maha Azzam, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve Tel Aviv'deki büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararında Arap ülkelerindeki liderlerin sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

BM Cenevre Ofisi önündeki, sivillere yönelik silahlı şiddete karşı mücadeleyi simgeleyen "kırık sandalye heykeli"nin bulunduğu meydanda ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki göstermek amacıyla düzenlenen protestoya katılan Azzam, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

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Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını kınadıklarını ve Avrupa'nın değişik ülkelerindeki Mısırlılar olarak Cenevre'ye tepkilerini göstermek için geldiklerini dile getiren Azzam, "Mısır'da Abdulfettah es-Sisi rejiminin uyguladığı insan hakları ihlalleri, sistematik işkence, cinayetler ve Muhammed Mursi'nin hapiste tutulmasını da protesto ediyoruz. Londra'dan buradaki kardeşlerimize destek vermek için geldim."dedi.

"ARAP LİDERLERİNİN İSRAİL'LE İTTİFAKI MÜSLÜMANLARI ZAYIFLATTI"

Azzam, Arap ülkeleri liderlerine tepki göstererek, şöyle konuştu:

"ABD'yi kınamanın yanı sıra Arap dünyasındaki liderlerin ABD'nin bu kararında sorumlu olduğunu da hatırlamak zorundayız çünkü bu liderler İsrail hükümeti ile Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın müttefikleri. Bu müttefiklik Müslümanları zayıflattı ve Trump'ın bu kararı almasına yol açtı."

"SORUNLARI GÜÇLÜ LİDERLERLE ÇÖZEBİLİRİZ"

Filistin ve Kudüs sorununun Ortadoğu'daki güçlü liderliklerle çözülebileceğine işaret eden Azzam, "Kudüs, Müslümanlarındır. Kudüs ve Filistin halkının hakları korunmalıdır."ifadesini kullandı.

"MÜSLÜMANLARI SATAN LİDERLERE İHTİYACIMIZ YOK, BU YÜZDEN ERDOĞAN'IN DURUŞUNU DESTEKLİYORUZ"

Azzam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Trump'ın almış olduğu karara karşı tepkisini överek, şunları kaydetti:

"Bizim, bölgede Müslümanları satan liderlere ihtiyacımız yok. Filistin, Suriye ve Mısır'da halklarımızı savunan liderlere ihtiyacımız var. Bundan dolayıdır ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Trump'ın bu kararına karşı tavrını ve Filistin halkının hakkını savunan duruşunu destekliyoruz. Kudüs bizimdir. Bunun aksi tarihe karşı gelmektir. Kudüs, sonsuza kadar Filistin'in başkenti olarak kalacaktır."

"TRUMP, ARAP LİDERLERİNİN CİDDİ TEPKİ GÖSTERMEYECEĞİNİ BİLİYOR"

Arap ülkelerindeki yönetimlerin Trump'ın aldığı kararda suç ortağı olduğunu savunan Azzam, "Arap ülkelerindeki karışıklıklar tüm Müslümanları savunmasız bıraktı. Trump, bu kararı Arap liderlerinin hiçbir ciddi tepki göstermeyeceğini bilerek aldı."diye konuştu.

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