08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
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Polis yakalamaktan onlar oynamaktan bıkmadı

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Polis yakalamaktan onlar oynamaktan bıkmadı
Diyarbakır’da yasadışı kumar oynatan ve daha önce defalarca baskın yapılan mekanlara yönelik düzenlenen operasyonda tombala oynayan 157 kişiye 36 bin TL para cezası kesildi
Polis yakalamaktan onlar oynamaktan bıkmadı Polis yakalamaktan onlar oynamaktan bıkmadı Polis yakalamaktan onlar oynamaktan bıkmadı

Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aralarında Özel Harekat, narkotik, güvenlik, çevik kuvvet, terörle mücadele, Ahlak Büro, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin de bulunduğu 450 polis ile gündüz Yenişehir ilçesinde asayiş uygulaması, akşam saatlerinde de Bağlar ilçesinde yasadışı kumar oynatan mekanlara yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

İHA'nın haberine göre; il genelinde tesis edilen huzur ve güven ortamının muhafazası için, meydana gelebilecek olaylara karşı önceden önlem almak, önleyici kolluk hizmetlerini yapmak, şüpheli görülen ve aranmakta olan, suç işlemeye yönelik davranışlar ve hareketlerde bulunan şahıslar, uyuşturucu madde kullanan şahıs ve satıcılarına, kumar oynayan ve oynatan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 834 şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs yakalandı.

157 KİŞİYE 36 BİN TL PARA CEZASI

Bağlar ilçesinde ise akşam saatlerinde kumar oynatan ve daha önce defalarca baskın yapıldığı öğrenilen mekanlara yönelik düzenlenen operasyonda ise 6 işyeri sahibine kumar oynatmaktan işlem yapılırken, tombala oynayan 157 kişiye 36 bin TL idari para cezası kesildi.

Ayrıca işyerlerinde tütün mamulleri kullanan şahıslara ve işyerine 10 bin 763 TL ceza yazıldı. Uygulama sonucunda 6 adet tombala makinesi, 6 adet kamera, 10 adet televizyon çok sayıda oyun kartı ve pulu ele geçirildi. Kumar oynatan işyerleri de mühürlendi.

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