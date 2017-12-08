08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
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Küçükçekmece'de ses bombası paniği

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Küçükçekmece'de ses bombası paniği
Küçükçekmece'de bir apartmanın girişine ses bombası atılması sonucu yaşanan patlamada binanın kapı kısmında hasar oluştu.
Küçükçekmece'de ses bombası paniği Küçükçekmece'de ses bombası paniği Küçükçekmece'de ses bombası paniği

Küçükçekmece'de bir apartmanın girişine ses bombası atılması sonucu yaşanan patlamada binanın kapı kısmında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Söğütlüçeşme Mahallesi Zeytin Sokağı'nda beş katlı bir binanın girişine ses bombası atıldı. Daha sonra yaşanan patlamada yaralanan olmadı ancak kapı kısmında camlar kırıldı, hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, apartmanın girişine emniyet şeridi çekip güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Atılan ses bombasının terör bağlantısının bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Polis, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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