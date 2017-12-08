Sert tepki! İnsanlığa karşı işlenen suç

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak tanınması üzerine konuştu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim’in ziyaretinde Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti olarak tanınması üzerine konuştu.

“KUDÜS İÇİN VERİLEN BU KARAR İNSANLIK ORTAK DEĞERİNE KARŞI İŞLENEN SUÇTUR”

“Kudüs üç semavi dinin kutsalıdır. Demokrasiye, temel insan hak ve özgürlüklerine, uluslararası hukuka, birleşmiş milletler kararına aykırı bu gelişmeyi dünya kabul etmeyecek ve sağduyu galip gelecektir. ‘Şer gördüğümüz hayır olacak’ kanaatiyle sağduyu ile her zamankinden fazla birliğe ihtiyacımız var. Müslüman, Hıristiyan, sağduyulu Yahudiler bu hukuksuz karar karşısında ezilmeyip hukuklarını muhafaza edecek. Kudüs için verilen bu karar insanlık ortak değerine karşı işlenen suçtur.”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Topçu Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine de değinerek “Azerbaycan Türkiye’mizin ikiz kardeşidir. Cumhurbaşkanlarımız sayesinde kültürel, ekonomik, sosyal, siyasi ilişkilerimiz artarak devam ediyor. Bakü- Tiflis-Kars demiryolu, Bakü-Ceyhan boru hattı iki liderin çabalarıyla hem bölgeye hem insanlığa çok şeyler kazandırmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

12 Aralık’taki Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ulu önderi Haydar Aliyev’in vefat yıldönümüne değinen Yalçın Topçu “can Azerbaycan'ımızın ulu önderi rahmetli Haydar Aliyev Türk dünyasının da önemli bir devlet adamıydı, kendisini rahmetle anıyoruz. Onun Azerbaycan Türkiye ilişkilerindeki bilgeliğini daima şükranla yâd edeceğiz. 12 Aralık’taki ölüm yıldönümünde Türkiye'de de anma günleri düzenlenecek ve bu Azerbaycan'ımızın ulu önderi Haydar Aliyev gibi bir Türk’ü Anadolu insanına hatırlatma fırsatı olacaktır” dedi.