08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:09Öğle 13:03İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 107.746 1.22
  • Altın: 154,056 -0.66
  • Dolar: 3,8320 -0.63
  • Euro: 4,5066 -0.88

Sofuoğlu: 'Cumhurbaşkanımız bana dedi ki...'

»
Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, kariyerinin 20. yılında Dünya Supersport Şampiyonası 2018 sezonunda 6. şampiyonluğunu elde edip kariyerini tamamlamak istiyor.
Sofuoğlu: 'Cumhurbaşkanımız bana dedi ki...'
Sofuoğlu: 'Cumhurbaşkanımız bana dedi ki...' Sofuoğlu: 'Cumhurbaşkanımız bana dedi ki...' Sofuoğlu: 'Cumhurbaşkanımız bana dedi ki...'

Dünya Supersport Şampiyonası'nda sakatlığına rağmen katıldığı Katar yarışını üçüncü, genel klasmanı ise ikinci sırada tamamlayan milli motosikletçi Kenan, 2017 sezonunu geride bıraktı.

Kenan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezon şampiyon olamamasına rağmen kötü bir sezon yaşamadığını söyledi.

Sağlığına kavuşmanın kendisi için büyük nimet olduğunu ifade eden Kenan, sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle şampiyonada ilk üç yarışı kaybettiğini anımsattı.

Milli motosikletçi, sakatlığı sonrası çıktığı tüm yarışları kazanıp şampiyona liderliğine ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

"Şampiyona lideriyken Fransa'da yaptığım kazayla bizim için sezon kapanmıştı. O kazanın ardından yarışı değil sağlığıma kavuşmayı düşünüyordum. İnsanların dualarıyla ve Rabbimin izniyle 12-13 haftada düzelmem gerekirken 5 hafta sonra Katar yarışına çıkma kararı aldım. Katar yarışına zorlanmama rağmen çıktım ve o yarışta da şampiyonluk şansı hala devam ediyordu. Motor sporlarında neyin ne olacağı belli olmuyor. Yarışı podyumda tamamladım. Sakatlığın ardından bu güzel bir şeydi. Pist rekoru kırıp en hızlı dereceleri almak motivasyon için iyiydi. Nitekim şampiyonayı ikinci olarak tamamladım." diye konuştu.

Katar yarışıyla dünya ikinciliğine yükseldiğini anımsatan Kenan, 2017'nin geride kaldığını ve 2018 sezonunu beklediğini söyledi.

Yeni sezon için henüz çalışmalara başlayamadığını ve tam olarak iyileşemediğini aktaran milli sporcu, "Ocak ayında yapılacak testlerle hazırlıklara başlayacağız. Takım arkadaşım ve diğer rakiplerim testlerini tamamladılar. Biz o testlere katılmadık, bir risk arz ediyordu ve o riski almaya gerek yoktu. İnşallah Ocak ayında hazırlıklara başlayacağım." ifadesini kullandı.

- Cumhurbaşkanımız da bırakmamı tavsiye etti

Yeni sezonun kendisi için çok önem arz ettiğini ifade eden Kenan, "2018'de dünya şampiyonluğunu başarabilirsem kariyerimi de noktalamayı düşünüyorum. Bu artık netleşmeye başladı. Son sakatlığımdan sonra Cumhurbaşkanımızla görüştüğümüzde, o da artık bırakmam gerektiği tavsiyesinde bulundu. Artık kafamdaki şeyleri canlandırmaya başladım. Kariyerimi şampiyonlukla tamamlamak istiyorum. Rabbim 2018'de bunu nasip ederse kariyerimi noktalamak istiyorum. Bu yüzden önemli bir sezon beni bekliyor." şeklinde konuştu.

Kenan, 2018'in kendisi için ayrı bir özelliğinin bulunduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"2018 kariyerimin 20. yılı oluyor. 20. yılımda şampiyonlukla kariyerimi noktalamak istiyorum. Başarabilirsem 6. kez dünya şampiyonluğum olacak. Önümüzdeki sezon 34 yaşında olacağım, spor dalında 30'dan sonra artık emeklilik yaşı yaklaşır. Yeni sezonda 54 numarayla yarışacağım için çok mutluyum. Ben kariyerime 54 numarayla başladım. Sakarya sevdalısı bir insan olarak hep 54 numarayla yarıştım. Son yıllarda şampiyon olduğum için takımım 1 numarayla yarışmamı çok istemişti. Ben de takımımın bu teklifini reddetmedim."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
En büyük siparişini aldı! Tam 40 adet birden...En büyük siparişini aldı! Tam 40 adet birden...Tesla Semi, daha önce Walmart, Loblaw, Meijer gibi perakendecilerden aldığı kurumsal siparişlere bir yenisini daha ekledi ve Anheuser-Busch'tan 40 adet sipariş aldı.
Başbakan açıkladı! KapatılacakBaşbakan açıkladı! KapatılacakTÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu’na katılan Başbakan Binali Yıldırım, iş adamlarına Şeker Kurumu’nun kapatılacağını açıkladı.
Filistinli çocuğun duası!Filistinli çocuğun duası!Filistinli çocuğun duası!
Etkinliğe Erdoğan'ın mesajı damga vurduEtkinliğe Erdoğan'ın mesajı damga vurduEMPEA iş birliğinde 3’üncüsü gerçekleştirilen “Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları” etkinliğinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yatırımcılara mesajı damga vurdu.
İsrail askeri gerçek mermilerle saldırıyor!İsrail askeri gerçek mermilerle saldırıyor!ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması ve takip eden intifada çağrılarının ardından Kudüs'te gösteriler başladı.
Tüketiciye bir iyi bir kötü haber!Tüketiciye bir iyi bir kötü haber!Tüketici Kanununda iki kritik değişiklik yapıldı. Biri vatandaş için sevindirici olurken diğeri ise kötü haber olarak geldi.
  • Kritik operasyonda dikkat çeken isim!08 Aralık 2017 Cuma 14:00
  • Sofuoğlu: 'Cumhurbaşkanımız bana dedi ki...'08 Aralık 2017 Cuma 13:40
  • Sert tepki! İnsanlığa karşı işlenen suç08 Aralık 2017 Cuma 13:20
  • Hrant Dink davasında flaş karar!08 Aralık 2017 Cuma 13:06
  • Trump'ın kararına bir tepki de onlardan!08 Aralık 2017 Cuma 13:04
  • Öğrencinin iddiası okulu karıştırdı!08 Aralık 2017 Cuma 13:02
  • Türklere tehdit mesajları bıraktılar!08 Aralık 2017 Cuma 13:01
  • İstanbul'da alarm! Çatıda ABD askerleri var08 Aralık 2017 Cuma 12:00
  • 20 milyon dolar aldı! Kudüs'ü başkent yaptı08 Aralık 2017 Cuma 11:40
  • Erbakan Hoca'nın yıllar önce yaptığı ikaz08 Aralık 2017 Cuma 11:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri