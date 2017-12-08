08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
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Kritik operasyonda dikkat çeken isim!

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Terör örgütü FETÖ’ye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından en büyük darbe Ankara’da ortaya çıkartılan 65 “gaybubet evi” ile vuruldu.
Kritik operasyonda dikkat çeken isim!
Kritik operasyonda dikkat çeken isim! Kritik operasyonda dikkat çeken isim! Kritik operasyonda dikkat çeken isim!

Ankara Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren FETÖ’nün Ankara’da kurduğu “gaybubet” evlerinde yaptığı toplantılarla tekrar yapılanma-toparlanma sürecine girdiğini belirledi. Bunun üzerine takip başlatan istihbarat polisi, örgütün en üst düzey askeri imamı A.K.’yi takibe aldı.
 

Deniz Kuvvetleri’ndeki örgüt imamlarının üstü pozisyonda olan, il il gezerek imamları denetleyen A.K.’nin Gaybubet evlerde örgüt mahrem imamları ve kriptolu üyeleriyle toplantılar yaptığı belirlendi. 6 ay boyunca A.K. adım adım takip edilerek bağlantıları çözülmeye çalışıldı.

TÜRKİYE İÇİNDEKİ EN ÜST DÜZEY İMAM

A.K.’nin takibi sonucu belirlenen 65 Gaybubet evine baskın yapıldı, 66 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan A.K.’nin Türkiye içinde kalan en üst düzey askeri imam olduğu belirlendi. A.K.’nin darbe girişiminin ardından sürekli görüşmeler yaparak örgütü toparlamaya, yeni eleman kazandırılması çalıştığı, tutuklu askerlerin aileriyle görüşerek moral-maddi destek sağladığı belirlendi.

YEĞEN GÜLEN'İN KELEPÇELİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Aynı operasyonda gözaltına alınan FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen’in yeğeni Salman Gülen’in elleri kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı. Örgütün Rusya yapılanmasından sorumlu olan, ByLock kaydı bulunan yeğen Gülen’in örgüte bedua ettiği ve bağlantısını kopardığını söylediği öğrenildi.

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