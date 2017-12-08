Buna göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,95, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,49 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından dolar yüzde 3,73, euro yüzde 3,57 oranında reel getiri sağladı. Buna karşılık BIST 100 endeksi yüzde 0,42, mevduat faizi yüzde 1,12 ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 4,39 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde dolar yüzde 4,28, euro yüzde 4,11, BIST 100 endeksi yüzde 0,10 oranında reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 0,60 ve DİBS yüzde 3,89 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
KÜLÇE ALTIN ÜÇ AYLIKTA DA ZİRVEDE
Külçe altın üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,51, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,24 oranıyla yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırımaracı olurken; DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,50, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 6,73 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
ALTI AYLIKTA EN ÇOK EURO KAZANDIRDI
Altı aylık değerlendirmeye göre euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,66, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 10,74 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,92, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5,00 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
BIST 100, YILLIKTA LİDER
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 Endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 26,62 oranında yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. Diğer taraftan, DİBS Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,13, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,74 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
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Kasımda en fazla külçe altın kazandırdı
Buna göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,95, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 4,49 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.
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