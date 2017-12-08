Bu sabah bir acı haber daha geldi!

Türkiye'de milyonları ağlatan ve hayatı Ayla filmi ile beyaz perdede Türkiye ve Avrupa'da gösterime giren Ayla filminin, 91 yaşındaki Süleyman Dilbirliği, dün hayatını kaybetmişti. Bugün gelen son dakika haberlerine göre ise Süleyman Dilbirliği'nin eşi, Nimet Dilbirliği de hayatını kaybetti.



BİRLİKTE UĞURLANACAKLAR



Süleyman Dilbirliği için bugün cuma namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni ikindi vaktine ertelendi. Süleyman Dilbirliği'nin eşi Nimet Dilbirliği ile son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.



SÜLEYMAN DİLBİRLİĞİ KİMDİR?



Astsubay Süleyman Dilbirliği, 17 Ekim 1950’de General Tahsin Yazıcı komutasında 5090 kişilik bir tugaydaki askerlerle Türkiye, Kore’ye gitti. Annesi-babası öldürülmüş Koreli bir kıza 15 ay boyunca baktı. Görevi bitip Türkiye'ye dönen Süleyman Dilbirliği, Ayla’dan haber alamamıştı. Yıllar sonra Ayla adını verdiği kızı 60 sene sonra görmüştü.



AYLA FİLMİ NEYİ ANLATIYOR?



Film, 1950'lerde Kore Savaşı'na katılan Türk askerlerinden biri olan Astsubay Süleyman Dilbirliği ile savaşta öldürülmüş ailesinin yanında bulduğu ve Ayla adını verdiği Koreli küçük kızın sevgi ve umutla beslenen gerçek hikayesinden beyazperdeye taşındı.



Kahramanlarının hala hayatta olduğu 'Ayla' filmi zamansız, mekansız, dil-din ve ırk tanımadan vicdanın nasıl da gerçek bir sevgiyle insanları buluşturabileceğini ve savaşa rağmen gerçek insanlığın nasıl da birleştirici olabileceğini Türkiye insanının güçlü gönlü ve ruhunu yansıtan bir gözle anlatıyor.



Kore Savaşı sırasında, dünyanın öbür ucunda, anne ve babası ölmüş minik bir çocuğun hem Türkleri hem Güney Korelileri hem de Amerikalıları aynı duygularda, nasıl büyük bir içtenlikle buluşturduğunun hikayesini perdeye taşıyan Ayla, savaşın acı koşullarında, ismi gibi ay yüzlü Ayla ile ay yıldızlı bir askerin tarihe mal olmuş 65 yıllık hikayesini anlatıyor.



Oscar'da "yabancı dilde en iyi film" aday adayı olan 'Ayla'nın, Akademi tarafından ödül için yarışmaya layık bulunup bulunmadığını öğrenmek için ocak ayını beklemek gerekiyor. Oscar adayları 23 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.