08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:09Öğle 13:03İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 107.746 1.22
  • Altın: 154,056 -0.66
  • Dolar: 3,8320 -0.63
  • Euro: 4,5066 -0.88

Bu sabah bir acı haber daha geldi!

»
Bu sabah bir acı haber daha geldi!
Kore Gazisi Emekli Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin eşi Nimet Dilbirliği, eşinin acısına dayanamayarak bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Bu sabah bir acı haber daha geldi! Bu sabah bir acı haber daha geldi! Bu sabah bir acı haber daha geldi!

Türkiye'de milyonları ağlatan ve hayatı Ayla filmi ile beyaz perdede Türkiye ve Avrupa'da gösterime giren Ayla filminin, 91 yaşındaki Süleyman Dilbirliği, dün hayatını kaybetmişti. Bugün gelen son dakika haberlerine göre ise Süleyman Dilbirliği'nin eşi, Nimet Dilbirliği de hayatını kaybetti.

BİRLİKTE UĞURLANACAKLAR

Süleyman Dilbirliği için bugün cuma namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni ikindi vaktine ertelendi. Süleyman Dilbirliği'nin eşi Nimet Dilbirliği ile son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi.

SÜLEYMAN DİLBİRLİĞİ KİMDİR? 

Astsubay Süleyman Dilbirliği, 17 Ekim 1950’de General Tahsin Yazıcı komutasında 5090 kişilik bir tugaydaki askerlerle Türkiye, Kore’ye gitti. Annesi-babası öldürülmüş Koreli bir kıza 15 ay boyunca baktı. Görevi bitip Türkiye'ye dönen Süleyman Dilbirliği, Ayla’dan haber alamamıştı. Yıllar sonra Ayla adını verdiği kızı 60 sene sonra görmüştü.

AYLA FİLMİ NEYİ ANLATIYOR?

Film, 1950'lerde Kore Savaşı'na katılan Türk askerlerinden biri olan Astsubay Süleyman Dilbirliği ile savaşta öldürülmüş ailesinin yanında bulduğu ve Ayla adını verdiği Koreli küçük kızın sevgi ve umutla beslenen gerçek hikayesinden beyazperdeye taşındı.

Kahramanlarının hala hayatta olduğu 'Ayla' filmi zamansız, mekansız, dil-din ve ırk tanımadan vicdanın nasıl da gerçek bir sevgiyle insanları buluşturabileceğini ve savaşa rağmen gerçek insanlığın nasıl da birleştirici olabileceğini Türkiye insanının güçlü gönlü ve ruhunu yansıtan bir gözle anlatıyor.

Kore Savaşı sırasında, dünyanın öbür ucunda, anne ve babası ölmüş minik bir çocuğun hem Türkleri hem Güney Korelileri hem de Amerikalıları aynı duygularda, nasıl büyük bir içtenlikle buluşturduğunun hikayesini perdeye taşıyan Ayla, savaşın acı koşullarında, ismi gibi ay yüzlü Ayla ile ay yıldızlı bir askerin tarihe mal olmuş 65 yıllık hikayesini anlatıyor.

Oscar'da "yabancı dilde en iyi film" aday adayı olan 'Ayla'nın, Akademi tarafından ödül için yarışmaya layık bulunup bulunmadığını öğrenmek için ocak ayını beklemek gerekiyor. Oscar adayları 23 Ocak 2018 tarihinde açıklanacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Diyarbakır Kudüs için toplandıDiyarbakır Kudüs için toplandıDiyarbakır'da ABD'nin Kudüs kararının ardından tepki için yüzlerce kişi bir araya geldi.
3 kişiyi iple bağlayıp, tabancayla öldürmüşler3 kişiyi iple bağlayıp, tabancayla öldürmüşlerBorç alacak meselesi yüzünden elleri iple bağlanıp tabancayla ateş edilerek öldürüldüler.
Balık şeklinde bir tabut istenince mesleği değiştiBalık şeklinde bir tabut istenince mesleği değiştiGanalı marangoz ustası Helo, başkent Akra'da uçak, araba, ev, balık hatta kakao çekirdeği şeklinde tasarladığı tabutlarla son yolculuğa farklı anlam katıldığını söyledi.
Kaynar çayı kasiyerin suratına döktü!Kaynar çayı kasiyerin suratına döktü!İstanbul'da ünlü kahve zincirinin şubesinde sıra yüzünden bekletilince öfkelenen kadın müşteri kasiyer kızın suratına sıcak çayı döktü.
Genç iş adamı cipinde başından vurulduGenç iş adamı cipinde başından vurulduİzmir'in Bayraklı İlçesi'nde kaldığı otelden çıktıktan sonra bindiği cipte tabancayla başından vurulan iş adamı Gökhan Kalıpçı (27), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kurye gibi geldi, işyerinde dehşet saçtıKurye gibi geldi, işyerinde dehşet saçtıKonya'da motosikletle geldiği fabrikanın güvenlik görevlilerine kendisini 'kurye' olarak tanıtıp, içeri giren Zafer T. işyerinde dehşet saçtı.
  • 'Kurtlar Vadisi Darbe' davasında 5 kişiye şok!08 Aralık 2017 Cuma 13:17
  • Bu sabah bir acı haber daha geldi!08 Aralık 2017 Cuma 13:10
  • İmam Hatipli kızlardan Kudüs prostestosu08 Aralık 2017 Cuma 13:03
  • Sesi duyan koştu! Arabalarını gördüklerinde...08 Aralık 2017 Cuma 11:38
  • Annesini korumak isterken katil oldu08 Aralık 2017 Cuma 11:38
  • Tarkan'ı görenler çıldırdı!08 Aralık 2017 Cuma 11:04
  • İstanbul'da gece yarısı Trump operasyonu!08 Aralık 2017 Cuma 11:00
  • 84 yaşındaki adam damadını..08 Aralık 2017 Cuma 10:54
  • Ankara'da gizemli kaza! İki kişiyi kaçırdılar08 Aralık 2017 Cuma 10:53
  • Feci kaza! Otomobilin içine girdi!08 Aralık 2017 Cuma 10:19
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri