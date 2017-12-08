08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:09Öğle 13:03İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 107.746 1.22
  • Altın: 154,056 -0.66
  • Dolar: 3,8320 -0.63
  • Euro: 4,5066 -0.88

ABD'li doktora cinsel istismardan 60 yıl hapis!

»
ABD'li doktora cinsel istismardan 60 yıl hapis!
ABD Olimpiyat Cimnastik Takımı'nın eski doktoru Larry Nassar, cinsel istismar suçlarından yargılandığı davada 60 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
ABD'li doktora cinsel istismardan 60 yıl hapis! ABD'li doktora cinsel istismardan 60 yıl hapis! ABD'li doktora cinsel istismardan 60 yıl hapis!

ABD'nin Michigan eyaletinde hakkında cinsel istismardan açılan üç davadan biri sonuçlanan 54 yaşındaki Nassar, 60 yıl hapis cezası aldı. Eski doktorun, ocak ayında görülecek iki davasının ardından cezasının ömür boyu hapse çevrilmesi bekleniyor.

Nassar, 1998-2015 yıllarında 3'ü 13 yaşının altındaki, toplam 7 genç kıza tıbbi tedavi uyguladığı sırada cinsel tacizde bulunduğu suçlamasını kabul etmişti.

Aynı zamanda, ABD'de 130'dan fazla kadının, cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Nassar, geçen temmuz ayında ise çocuk pornografisi suçlamasını kabul etmişti. Suçlamaları yönelten kadınlar arasında olimpiyat altın madalyalı cimnastikçilerden Gabby Douglas, McKayla Maroney ve Aly Raisman da bulunuyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ronaldo: 'Tarihin en iyisi benim'Ronaldo: 'Tarihin en iyisi benim'İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, tarihin en iyi futbolcusu olduğunu söyledi.
F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi!F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi!PFDK'yan merdiven boşluğu sebebiyle ceza alan Fenerbahçe, Beşiktaş - Galatasaray maçının tribünlerini örnek göstererek ceza ile ilgili açıklama yaptı.
İşte Şenol Güneş'in en büyük farkı!İşte Şenol Güneş'in en büyük farkı!Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Şenol Güneş, yeniden hayata döndürdüğü futbolcuların fazlalığı ile de dikkatleri üzerine çekiyor.
Alman yıldız dönercide Türklerle buluştu!Alman yıldız dönercide Türklerle buluştu!RB Leipzig'in golcüsü Timo Werner, Beşiktaş maçı sonrasında dönercide Beşiktaş taraftarları ile görüştü.
G.Saray'a Almanya ve İspanya'dan iki yıldız!G.Saray'a Almanya ve İspanya'dan iki yıldız!Galatasaray'da transfer gelişmesi! Sezon başına yaptığı flaş transferlerle damga vuran Galatasaray'da ocak ayı için takıma yeni katılacak isimler için çalışmalar sürüyor.
Carrasso'dan Galatasaray itirafı!Carrasso'dan Galatasaray itirafı!Galatasaray’ın Fransız kalecisi Cedric Carrasso, "Galatasaray'ın büyük kulüp olduğunu biliyordum ancak bunu gözümle görmemiştim. Daha önce bu kadar büyük kulüp görmedim." dedi.
  • ABD'li doktora cinsel istismardan 60 yıl hapis!08 Aralık 2017 Cuma 13:15
  • Fernandao için transfer teklifi!08 Aralık 2017 Cuma 13:05
  • Boşnaklar şaştı kaldı! Terim'in maaşı...08 Aralık 2017 Cuma 11:53
  • Anlaşma tamam! İşte Sneijder'in yeni takımı08 Aralık 2017 Cuma 11:36
  • Vitor Pereira şaşırttı! Yeni adresi...08 Aralık 2017 Cuma 11:36
  • Kocaman'dan uyarı! 'Havaya girmeyin...'08 Aralık 2017 Cuma 11:31
  • Beşiktaş'a kura çekimi öncesi müjdeli haber!08 Aralık 2017 Cuma 11:14
  • Konya'nın UEFA maçında şoke eden anlar!08 Aralık 2017 Cuma 11:01
  • İşte Fatih Terim'e yapılan teklif!08 Aralık 2017 Cuma 10:56
  • Veda etti! Yıldız isim Süper Lig'e geliyor...08 Aralık 2017 Cuma 10:48
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri