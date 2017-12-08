'Kurtlar Vadisi Darbe' davasında 5 kişiye şok!

'Kurtlar Vadisi Darbe' dizisiyle ilgili olarak yaptıkları yorumlara ilişkin haklarında dava açılan ve aralarında Nihat Doğan'ın da yer aldığı 5 sanık hakkında mahkeme zorla getirme kararı verdi

Bir televizyon programında yayınlanan 'Kurtlar Vadisi Darbe' adlı dizi hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden önceden haberdar oldukları sonucunu çıkaran yorumlar yaptıkları gerekçesiyle “hakaret” ve “iftira” suçlamasıyla yargılanan program sunucuları Nihat Doğan ve Ömür Varol'un da aralarında bulunduğu 5 sanığa mahkeme zorla getirme kararı verdi.

HABERTÜRK