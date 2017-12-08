08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:09Öğle 13:03İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 107.746 1.22
  • Altın: 154,056 -0.66
  • Dolar: 3,8320 -0.63
  • Euro: 4,5066 -0.88

Kurye gibi geldi, işyerinde dehşet saçtı

»
Kurye gibi geldi, işyerinde dehşet saçtı
Konya'da motosikletle geldiği fabrikanın güvenlik görevlilerine kendisini 'kurye' olarak tanıtıp, içeri giren Zafer T. işyerinde dehşet saçtı.
Kurye gibi geldi, işyerinde dehşet saçtı Kurye gibi geldi, işyerinde dehşet saçtı Kurye gibi geldi, işyerinde dehşet saçtı

Konya'da motosikletle geldiği fabrikanın güvenlik görevlilerine kendisini 'kurye' olarak tanıtıp, içeri girdikten sonra işyerinde muhasebeci olarak çalışan bir süredir ayrı yaşadığı eşi Saliha Gizem T.'yi (25) tabancayla vurarak ağır yaralayan Zafer T. (27) hakkında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, tutuklu sanık Zafer T. için, `eşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme´ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. 

Geçen 14 Eylül günü merkez Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi´nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Olaydan 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle 5 yıldır evli olan T. çifti ayrı yaşamaya başladı. Zafer T., eşinin çalıştığı fabrikaya motosikletle giderek kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıttı. İçeri girerek muhasebecilik yapan eşinin odasına giden T., ruhsatsız tabancasıyla peş peşe ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden genç kadın, ağır yaralanırken, aynı işyerinde çalışan ve kurşunlardan biri başını sıyıran Abdülkerim Ünal ise hafif yaralandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde kaldırılan T., yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

'ÇOK SEVİYORUM, KISKANIYORUM'

Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan Zafer T., eşini çok sevdiğini ve kıskandığını ileri sürdü. Poliste ağlayarak ifade veren T., ''Eşimi çok kıskanıyorum. Biriyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bunu konuşmak ve onunla yüzleşmek istedim. Arkadaşımdan motorunu ve kaskını ödünç alarak eşimin çalıştığı fabrikaya gittim. Fabrikaya geldiğimde kapıdaki güvenliğe kendimi kurye olarak tanıttım ve paket getirdiğimi söyleyerek içeriye girdim. Eşim beni görünce `Sen burada ne arıyorsun ? Neden geldin ?´ diye bağırdı. O bağırınca aramızda tartışma çıktı. Bu sırada elimde olan silahı rastgele ateşledim. Eşimi ve araya girmeye çalışan Abdülkerim Ünal'ı vurdum. Eşimi vurmak istemezdim. Ben onu çok seviyorum. O benim her şeyim" dedi. Zafer T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Konya 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede T. çiftinin geçimsizlik nedeniyle Saliha Gizem T.'nin, evini terk edip ailesiyle birlikte yaşadığı belirtildi. Zafer T.'nin, tekrar birleşmek istediğini ancak Saliha Gizem T.'nin bunu kabul etmediği, bu nedenle de Zafer T.'nin eşi ve ailesine karşı bir çok kez tehdit, hakaret, yaralama ve hürriyetten yoksun kılma suçlarını işlediği anlatıldı. İşlediği bu suçlar nedeniyle hakkında dava açıldığı ve suç tarihinde de Zafer T.'nin, eşini öldürmeyi planlayarak kurye kıyafeti giyip, başına kask takarak motosiklet ile müştekinin çalışmakta olduğu işyerine geldiğine gittiği belirtildi. Zafer T.'nin burada eşine ruhsatsız tabancayla 4 kez arka arkaya ateş ettiği bunun neticesinde Saliha Gizem T.'nin, basit tıbbi müdahaleyle iyileşemeyecek ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığına değinildi. 

Cumhuriyet Savcısı, Zafer T.'nin, eşini planlayarak ve tasarlayarak öldürmek istediği kanaatına vararak 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istedi. Ayrıca T. hakkında, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na aykırı davrandığı içinde de 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Diyarbakır Kudüs için toplandıDiyarbakır Kudüs için toplandıDiyarbakır'da ABD'nin Kudüs kararının ardından tepki için yüzlerce kişi bir araya geldi.
3 kişiyi iple bağlayıp, tabancayla öldürmüşler3 kişiyi iple bağlayıp, tabancayla öldürmüşlerBorç alacak meselesi yüzünden elleri iple bağlanıp tabancayla ateş edilerek öldürüldüler.
Balık şeklinde bir tabut istenince mesleği değiştiBalık şeklinde bir tabut istenince mesleği değiştiGanalı marangoz ustası Helo, başkent Akra'da uçak, araba, ev, balık hatta kakao çekirdeği şeklinde tasarladığı tabutlarla son yolculuğa farklı anlam katıldığını söyledi.
Kaynar çayı kasiyerin suratına döktü!Kaynar çayı kasiyerin suratına döktü!İstanbul'da ünlü kahve zincirinin şubesinde sıra yüzünden bekletilince öfkelenen kadın müşteri kasiyer kızın suratına sıcak çayı döktü.
Genç iş adamı cipinde başından vurulduGenç iş adamı cipinde başından vurulduİzmir'in Bayraklı İlçesi'nde kaldığı otelden çıktıktan sonra bindiği cipte tabancayla başından vurulan iş adamı Gökhan Kalıpçı (27), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kurye gibi geldi, işyerinde dehşet saçtıKurye gibi geldi, işyerinde dehşet saçtıKonya'da motosikletle geldiği fabrikanın güvenlik görevlilerine kendisini 'kurye' olarak tanıtıp, içeri giren Zafer T. işyerinde dehşet saçtı.
  • 'Kurtlar Vadisi Darbe' davasında 5 kişiye şok!08 Aralık 2017 Cuma 13:17
  • Bu sabah bir acı haber daha geldi!08 Aralık 2017 Cuma 13:10
  • İmam Hatipli kızlardan Kudüs prostestosu08 Aralık 2017 Cuma 13:03
  • Sesi duyan koştu! Arabalarını gördüklerinde...08 Aralık 2017 Cuma 11:38
  • Annesini korumak isterken katil oldu08 Aralık 2017 Cuma 11:38
  • Tarkan'ı görenler çıldırdı!08 Aralık 2017 Cuma 11:04
  • İstanbul'da gece yarısı Trump operasyonu!08 Aralık 2017 Cuma 11:00
  • 84 yaşındaki adam damadını..08 Aralık 2017 Cuma 10:54
  • Ankara'da gizemli kaza! İki kişiyi kaçırdılar08 Aralık 2017 Cuma 10:53
  • Feci kaza! Otomobilin içine girdi!08 Aralık 2017 Cuma 10:19
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri