Kurye gibi geldi, işyerinde dehşet saçtı

Konya'da motosikletle geldiği fabrikanın güvenlik görevlilerine kendisini 'kurye' olarak tanıtıp, içeri girdikten sonra işyerinde muhasebeci olarak çalışan bir süredir ayrı yaşadığı eşi Saliha Gizem T.'yi (25) tabancayla vurarak ağır yaralayan Zafer T. (27) hakkında hazırlanan iddianame Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamede, tutuklu sanık Zafer T. için, `eşini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs etme´ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Geçen 14 Eylül günü merkez Selçuklu ilçesi Aşağı Pınarbaşı Mahallesi´nde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Olaydan 6 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle 5 yıldır evli olan T. çifti ayrı yaşamaya başladı. Zafer T., eşinin çalıştığı fabrikaya motosikletle giderek kapıdaki güvenlik görevlisine kendisini kurye olarak tanıttı. İçeri girerek muhasebecilik yapan eşinin odasına giden T., ruhsatsız tabancasıyla peş peşe ateş etti. Vücuduna 4 kurşun isabet eden genç kadın, ağır yaralanırken, aynı işyerinde çalışan ve kurşunlardan biri başını sıyıran Abdülkerim Ünal ise hafif yaralandı. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde kaldırılan T., yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

'ÇOK SEVİYORUM, KISKANIYORUM'

Olaydan sonra kaçan ve polis tarafından yakalanan Zafer T., eşini çok sevdiğini ve kıskandığını ileri sürdü. Poliste ağlayarak ifade veren T., ''Eşimi çok kıskanıyorum. Biriyle ilişkisi olduğunu düşünüyorum. Bunu konuşmak ve onunla yüzleşmek istedim. Arkadaşımdan motorunu ve kaskını ödünç alarak eşimin çalıştığı fabrikaya gittim. Fabrikaya geldiğimde kapıdaki güvenliğe kendimi kurye olarak tanıttım ve paket getirdiğimi söyleyerek içeriye girdim. Eşim beni görünce `Sen burada ne arıyorsun ? Neden geldin ?´ diye bağırdı. O bağırınca aramızda tartışma çıktı. Bu sırada elimde olan silahı rastgele ateşledim. Eşimi ve araya girmeye çalışan Abdülkerim Ünal'ı vurdum. Eşimi vurmak istemezdim. Ben onu çok seviyorum. O benim her şeyim" dedi. Zafer T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Konya 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede T. çiftinin geçimsizlik nedeniyle Saliha Gizem T.'nin, evini terk edip ailesiyle birlikte yaşadığı belirtildi. Zafer T.'nin, tekrar birleşmek istediğini ancak Saliha Gizem T.'nin bunu kabul etmediği, bu nedenle de Zafer T.'nin eşi ve ailesine karşı bir çok kez tehdit, hakaret, yaralama ve hürriyetten yoksun kılma suçlarını işlediği anlatıldı. İşlediği bu suçlar nedeniyle hakkında dava açıldığı ve suç tarihinde de Zafer T.'nin, eşini öldürmeyi planlayarak kurye kıyafeti giyip, başına kask takarak motosiklet ile müştekinin çalışmakta olduğu işyerine geldiğine gittiği belirtildi. Zafer T.'nin burada eşine ruhsatsız tabancayla 4 kez arka arkaya ateş ettiği bunun neticesinde Saliha Gizem T.'nin, basit tıbbi müdahaleyle iyileşemeyecek ve hayati tehlike geçirecek şekilde yaraladığına değinildi.

Cumhuriyet Savcısı, Zafer T.'nin, eşini planlayarak ve tasarlayarak öldürmek istediği kanaatına vararak 'Eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istedi. Ayrıca T. hakkında, 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na aykırı davrandığı içinde de 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.