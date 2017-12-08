Yahudi yerleşimcilerin tehlikeli oyunu

Trump'ın israil'in başkentini Kudüs olarak tanıması kararının ardından Filistinliler sokakları doldurdu. Bölgedeki gerginlik sürüyor.
Dün gece geç saatlerde Kudüs'ün Şam Kapısı bölgesinde Trump'ın kararını protesto etmek için toplanan bir grup Filistinli, Yahudi yerleşimcilerin saldırısına maruz kaldı. Protesto yapan Filistinlilerin olduğu Şam Kapısı bölgesine kışkırtma amaçlı bir grup Yahudi yerleşimci geldi. Filistinlilere hakaret içerikli sloganlar atıp el hareketi çektiler. İki grup bir süre restleştikten sonra Filistinli grup kalabalıklaşınca Yahudi yerleşimciler olay yerinden uzaklaştı.
Çeşitli Filistinli gruplar Trump'ın Kudüs kararının ardından dün yaptığı açıklamalarda tüm Filistin'de yoğun gösteriler düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.
ABD Başkanı Trump, dün akşam düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.
Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.