08 Aralık 2017 Cuma20 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:37Güneş 08:09Öğle 13:03İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 15°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -3°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 15°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 107.746 1.22
  • Altın: 154,056 -0.66
  • Dolar: 3,8320 -0.63
  • Euro: 4,5066 -0.88

İsrailli diplomat: Washington'u kaybettik

»
İsrail Dışişleri Bakanlığı eski üst düzey diplomatlarından Savir: "Kararın etkileyici bir gücü olmayacak. Biz, barış sürecinde ara bulucu sıfatıyla Washington'u kaybettik" dedi.
İsrailli diplomat: Washington'u kaybettik
İsrailli diplomat: Washington'u kaybettik İsrailli diplomat: Washington'u kaybettik İsrailli diplomat: Washington'u kaybettik

İsrail Dışişleri Bakanlığında bir süre genel müdürlük görevini yürüten eski üst düzey diplomat Uri Savir, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının Washington'un gücüne rağmen İsrail'in Kudüs konusundaki konumunu zayıflattığını söyledi.

Savir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'nin ardından başka ülkelerin de büyükelçiliklerini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma ihtimalini "imkansız" olarak değerlendirdi.

Kudüs'te hiçbir şeyin değişmediğini belirten Savir, "Kararın etkileyici bir gücü olmayacak. Aksine biz, barış sürecinde ara bulucu sıfatıyla Washington'u kaybettik. Çünkü bu kararının ardından ABD yönetimine şeffaf bir ara bulucu olarak bakılmayacak." dedi.

Trump'ın Kudüs kararının, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron liderliğinde iki devletli çözüm lehine uluslararası bir ittifak oluşturduğunu ifade eden Savir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kudüs dahil nihai çözüm gerektiren meselelerde bir anlaşmaya varabilmek için hala müzakerelere ihtiyacımız var. Ancak yaşanılan son gelişmeler nedeniyle Trump'ı yeni fikirler sunmaya ikna etmek ya da Avrupa Birliği'nden yeni tarafların devreye girmesi yoluyla yaratıcı yeni çözümler aramak zorundayız."

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyi'nin 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Esrarengiz bulutlar hakkında resmi açıklama geldiEsrarengiz bulutlar hakkında resmi açıklama geldiİstanbul üzerinden Avrupa’ya geçtiği iddia edilen Eylül-Kasım aylarındaki nükleer bulutlarla ilgili Rusya’dan beklenen resmi açıklama geldi.
Bu tabloya yarım milyar dolar veren kişi Suudi Prensi çıktıBu tabloya yarım milyar dolar veren kişi Suudi Prensi çıktıChristie's Müzayede Evinin geçen ay New York'ta düzenlediği açık artırmada İtalyan ressam Leonardo da Vinci'nin rekor bedele satılan tablosunun gizli alıcısının Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman olduğu ileri sürüldü.
Kadirov, Trump'ın Kudüs kararına öfkeliKadirov, Trump'ın Kudüs kararına öfkeliÇeçenistan Başkanı Ramazan Kadirov Trump'ın Kudüs Kararı hakkında konuştu. ABD'nin bölgedeki barışı baltaladığını ifade etti.
İsrailli diplomat: Washington'u kaybettikİsrailli diplomat: Washington'u kaybettikİsrail Dışişleri Bakanlığı eski üst düzey diplomatlarından Savir: "Kararın etkileyici bir gücü olmayacak. Biz, barış sürecinde ara bulucu sıfatıyla Washington'u kaybettik" dedi.
Yahudi yerleşimcilerin tehlikeli oyunuYahudi yerleşimcilerin tehlikeli oyunuFilistinli bir grup gösterici dün akşam saatlerinde Kudüs'te protesto gösterisi yaptığı sırada Yahudi yerleşimcilerin saldırgan tutumuna maruz kaldı.
Rusya'dan ABD'ye: Kuzey Kore hazırRusya'dan ABD'ye: Kuzey Kore hazırLavrov, Pyongyang’ın Washington ile güvenlik garantisi konusunda görüşmek istediğini, Moskova’nın da görüşmeler yapılmasına destek vermeye hazır olduğunu söyledi.
  • Pakistan'dan olay açıklama! 'Vur' emri verildi08 Aralık 2017 Cuma 13:00
  • Viyana'da Rusya'dan ABD'ye Kudüs sorusu!08 Aralık 2017 Cuma 13:00
  • Trump'tan yeni 'Kudüs' açıklaması!08 Aralık 2017 Cuma 12:58
  • Kudüs kararının arkasındaki kumarhaneler kralı!08 Aralık 2017 Cuma 12:40
  • Dünyanın gözü önünde bir skandal hamle daha!08 Aralık 2017 Cuma 11:15
  • Samuray kılıcıyla katliam yaptı!08 Aralık 2017 Cuma 11:02
  • Sokağa indiler! Kudüs kararına silahlı tepki08 Aralık 2017 Cuma 11:00
  • Abbas, Meşal ile Kudüs’ü görüştü08 Aralık 2017 Cuma 10:50
  • ABD'nin Kudüs kararı Chicago’da protesto edildi08 Aralık 2017 Cuma 10:46
  • ABD'li senatör: Türkiye adım atarsa...08 Aralık 2017 Cuma 10:44
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri